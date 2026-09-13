¿Cómo ver el partido Levante vs Barcelona en TV y streaming?

El FC Barcelona tendrá una nueva oportunidad para defender su gran comienzo de temporada cuando visite al Levante este domingo 13 de septiembre, por la quinta jornada de LaLiga 2026/27. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia, donde el conjunto catalán intentará extender su pleno de victorias.

El equipo dirigido por Hansi Flick ganó sus cuatro primeros partidos del campeonato y también comenzó con el pie derecho su participación en la UEFA Champions League con una victoria por 5-1 ante el Feyenoord.

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El Levante busca dar otro golpe

El conjunto Granota afrontará el partido con la intención de volver a hacerse fuerte como local. Su campaña hasta el momento ha sido irregular y suma cinco puntos después de las primeras jornadas. En su presentación más reciente por LaLiga, consiguió una importante victoria por 5-2 ante el Betis, resultado que confirmó que tiene argumentos para poner en dificultades a rivales de mayor jerarquía.

¿A qué hora se juega el Levante vs Barcelona?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Estadio Ciudad de Valencia

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP

Árbitro: Por definirse

Levante Ud V Real Betis Balompie - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

¿Cómo ver el Levante vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

El encuentro podrá verse tanto a través de señales de televisión como de plataformas de streaming; en Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de ESPN Deportes, mientras que quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante ESPN+ y la ESPN App.

Para los aficionados en México, el partido será transmitido por Sky Sports Mexico, además de estar disponible mediante Sky+, la alternativa de streaming de la plataforma.

En España, los derechos corresponden a Movistar+, con opciones adicionales a través de LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV; los seguidores podrán consultar la disponibilidad del partido dentro de su paquete contratado.

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