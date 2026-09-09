¿Cómo ver el partido Liverpool vs Atlético de Madrid en TV y streaming?

El Liverpool y el Atlético de Madrid se miden este miércoles 9 de septiembre por la primera fecha de laChampions League 2026/27. En Anfield el conjunto inglés comenzará su camino europeo ante un Atlético que buscará recuperarse rápidamente de su reciente derrota.

Los Reds llegan con confianza después de conseguir su primer triunfo de la era Iraola. Con un doblete de Alexander Isak (ambos goles asistidos por Cody Gakpo), Liverpool venció por 2-0 a domicilio al Ipswich, dejando atrás los dos empates con los que había comenzado la Premier League.

El Atlético de Madrid, por su parte, viene de sufrir un duro golpe al caer 3-0 ante Athletic Club en San Mamés. La derrota cortó una racha de triunfos frente a Málaga y Sevilla, por lo que el equipo de Diego Simeone buscará reaccionar en su estreno europeo.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield Road

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Davide Massa (Italia)

Anfield Road | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del debut de ambos equipos en la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Paramount+, mientras que ViX también ofrecerá una alternativa para seguir en vivo el encuentro entre los Reds y el conjunto rojiblanco.

En México, los aficionados podrán seguir el Liverpool vs Atlético de Madrid mediante Fox One, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del partido.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones, que ofrecerán la cobertura en directo del debut de ambos equipos en la Champions League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE