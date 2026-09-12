¿Cómo ver el partido Liverpool vs Fulham en TV y streaming?

El Liverpool arrancó con el pie derecho su campaña en la UEFA Champions League venciendo al Atlético de Madrid 2-1 gracias a los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. Ahora, volverán a la Premier League en búsqueda de un nuevo triunfo.

El panorama en la liga inglesa no es malo para ellos, aunque podría ser mejor: están invictos, pero solamente ganaron un partido empatando los dos restantes. Los cinco puntos que tienen los ubican en la sexta posición de la tabla, y ganarle al Fulham podría ser una gran manera de empezar a acomodarse en los lugares de privilegio.

Por su parte, los de Craven Cottage tuvieron un arranque pésimo, perdiendo los primeros tres encuentros con siete goles en contra y cuatro a favor. Comparten el último puesto con el Coventry City, recién ascendidos. Deben empezar a ganar urgente para alejarse de la zona de peligro y poder soñar con la clasificación a alguna copa internacional de cara a la 2027/28.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Fulham?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 09:00 EE.UU, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Tom Bramall

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Fulham en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Liverpool y Fulham. La disponibilidad de las señales cambia según el país, con opciones tanto de televisión como de streaming para disfrutar del partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse por FuboTV, Peacock, NBCSN y SiriusXM FC. En México, los seguidores de ambos clubes y el fútbol inglés en general podrán ver el partido a través de FOX One. Por su parte, en España, el encuentro contará con transmisión en vivo por DAZN.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FuboTV, Peacock, NBCSN y SiriusXM FC México FOX One España DAZN