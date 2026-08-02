¿Cómo ver el partido Liverpool vs Leeds en TV y streaming?

En un duelo 100% inglés y de Premier League, Liverpool y Leeds United se ven las caras este domingo 2 de agosto en el Soldier Field de la ciudad de Chicago.

El ciclo de Andoni Iraola al frente de los Reds no podría haber comenzado de mejor forma. El Liverpool se quedó con la victoria en los amistosos anteriores, venciendo por 4 a 2 a Sunderland y por 1 a 0 al Wrexham. Mientras prueba jugadores y define el mercado de pases (Barcola cada vez más cerca), el español va sacando conclusiones de cara al inicio de la competencia oficial.

Leeds, por su parte, enfrentó a los mismos rivales que Liverpool, pero con diferente resultado. Cayó en su primer ensayo ante Wrexham por 3 a 2 y venció al Sunderland por la mínima con tanto de Lukas Nmecha.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Leeds?

Ciudad : Chicago, Estados Unidos



: Chicago, Estados Unidos Estadio : Soldier Field



: Soldier Field Fecha : domingo 2 de agosto



: domingo 2 de agosto Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Soldier Field | Jerry Driendl/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Leeds por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos y México tendrán distintas alternativas para seguir este atractivo compromiso de pretemporada entre Liverpool y Leeds United. La cobertura variará según el país, con varias opciones disponibles para el público. Como suele ocurrir con este tipo de encuentros, conviene estar atento a posibles novedades en la programación de las emisoras y plataformas.

En Estados Unidos, el partido podrá verse por ESPN Deportes y ESPN Select. Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el encuentro mediante fuboTV y la ESPN App, plataformas que ofrecerán la transmisión en directo del amistoso.

En México, el compromiso estará disponible a través de Claro Sports, que emitirá el encuentro para quienes deseen seguir el estreno de ambos equipos en esta nueva etapa de preparación.

Por su parte, en España, el partido no contará, hasta el momento, con una transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Claro Sports España Sin transmisión