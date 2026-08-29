¿Cómo ver el partido Liverpool vs Nottingham Forest en TV y Streaming?

Liverpool y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 29 de agosto en Anfield por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. El conjunto de Andoni Iraola hace su estreno como local en esta temporada, buscando su primera victoria tras el empate frente a Newcastle.

Los Reds vienen de rescatar un agónico punto su visita a St. James' Park. Llegaron a estar en desventaja dos veces, pero los goles de Cody Gakpo en el inicio del complemento y de Dominic Szoboszlai en el noveno minuto de adición le permitieron igualar las acciones. Con el apoyo de su público, van por tres puntos que le permitan acomodarse entre los de arriba.

El Nottingham Forest, en cambio, atraviesa un momento complicado después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Leeds. Primero cayó 1-0 en la Premier League y posteriormente perdió 2-0 por la Copa de la Liga, resultado que significó su eliminación del torneo. Oliver Glasner, flamante entrenador tras su exitoso ciclo en el Palace, precisa dar vuelta rápidamente la situación.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Nottingham Forest?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield Road

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: Samuel Barrott

Liverpool FC v Luton Town - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Nottingham Forest por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest. La disponibilidad de las señales cambia según el país, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la segunda jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá una alternativa de streaming. Los aficionados también podrán seguir la transmisión en español mediante UNIVERSO. Para quienes prefieran escuchar el partido, SiriusXM FC contará con cobertura del compromiso.

En México, el duelo estará disponible mediante TNT Sports, una de las opciones para seguir la Premier League en el país. Además, Max Mexico permitirá acceder a la transmisión del partido a través de su plataforma de streaming.

Por su parte, en España, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain. También estará disponible Movistar+, que ofrecerá otra alternativa para disfrutar en directo del partido entre Liverpool y Nottingham Forest desde Anfield.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, UNIVERSO, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+