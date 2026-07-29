¿Cómo ver el partido Liverpool vs Wrexham en TV y streaming?

El Liverpool de Andoni Iraola se prepara para el segundo encuentro amistoso de su gira por los Estados Unidos. Este miércoles 29 de julio se enfrenta al Wrexham en el Yankee Stadium de Nueva York buscando continuar con su puesta a punto de cara a la temporada 2026/27.

Los Reds vienen de vencer al Sunderland un su primera presentación del tour. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas anotaron los tantos del partido jugado en Nashville, mientras que Enzo Lee Fee y Timur Tuterov descontaron para el rival.

Luego del duelo ante el Wrexham, Liverpool se desplazará a Chicago para medirse con el Leeds el domingo 2 de agosto. El 9 y 16 tiene previstos amistosos ante Mónaco y el Como italiano, ambos en Anfield.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Wrexham?

Ciudad : Nueva York, Estados Unidos



: Nueva York, Estados Unidos Estadio : Yankee Stadium



: Yankee Stadium Fecha : miércoles 29 de julio



: miércoles 29 de julio Hora: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (jueves 30)

FBL-US-LIVERPOOL-SUNDERLAND | TIM VIZER/GettyImages

¿Cómo ver el Liverpool vs Wrexham por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos y México contarán con diferentes alternativas para seguir este atractivo amistoso de pretemporada, aunque la disponibilidad de la transmisión variará según el país. Mientras que en Norteamérica habrá varias opciones para verlo en directo, en otros territorios la cobertura será más limitada, por lo que conviene consultar la programación local si hubiera novedades de última hora.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por ESPN y ESPN Deportes. Además, también podrá seguirse mediante fuboTV y la ESPN App, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso entre los Reds y el Wrexham.

En México, el partido estará disponible a través de Claro Sports, que emitirá en directo este interesante duelo de preparación.

Por su parte, en España, el encuentro no contará, por el momento, con una transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App México Claro Sports España Sin transmisión

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