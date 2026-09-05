Manchester City y Coventry City se miden este viernes 4 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. En el Etihad Stadium, el dueño de casa buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos que regresaron esta temporada a la máxima categoría del fútbol inglés.

El City llega con confianza después de golear 4-1 a Crystal Palace en Selhurst Park. Erling Haaland marcó por duplicado y Rayan Cherki también fue protagonista con dos tantos para sellar una contundente victoria. El equipo de Maresca busca volver a ganar para llegar con confianza y buenas sensaciones al debut por la Champions League ante Porto.

Coventry, conducido por Frank Lampard, todavía no logró sumar en la Premier tras su regreso a la élite luego de 25 años. Cayó 3-0 ante Arsenal y luego perdió 1-0 frente a Hull City como local, aunque tuvo una alegría en la Carabao Cup al vencer 4-2 a Plymouth como visitante y avanzar de ronda.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Coventry?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: sábado 5 de septiembre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

Árbitro: Paul Tierney

Aerial Views Of The Etihad Stadium | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo ver el Manchester City vs Coventry por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Manchester City y Coventry. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos de la tercera jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en USA Network, mientras que fuboTV ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estarán disponibles Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo como alternativas para acceder a la transmisión en directo del duelo entre los Citizens y uno de los recién ascendidos.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Max México, plataforma que ofrecerá la transmisión del partido mediante streaming.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de DAZN1 Spain.

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