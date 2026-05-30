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Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido México vs Australia en Estados Unidos?

El combinado azteca disputará su penúltimo encuentro amistoso previo al arranque del Mundial 2026
Benjamín Guerra|
Mexico v Belgium - International Friendly
Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

El sábado 30 de mayo se llevará a cabo el penúltimo juego de preparación de la selección nacional de México rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde el Rose Bowl de Pasadena, California en donde enfrentarán a su similar de Australia a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

El compromiso se encuentra programado para dar inicio a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México). Será un duelo interesante ante una selección habitual en Copas del Mundo en donde se probarán por última ocasión a los elementos convocados a la concentración y los jugadores provenientes de Europa antes de la convocatoria final de 26 jugadores el 1 de junio.

Las transmisiones en vivo en Estados Unidos del México vs Australia

Brian Gutiérrez
La transmisión del juego de la selección mexicana en Estados Unidos | Manuel Velasquez/GettyImages

Las transmisiones en vivo del enfrentamiento amistoso del combinado azteca frente a la selección de Australia en la República Mexicana son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX Premium, en TUDN en señal privada y en el Canal 5 por televisión en la señal abierta. Al igual que en TV Azteca en el canal abierto de Azteca 7 y sus servicios online aztecadeportes.com y la app TV Azteca.

Mientras que, en los Estados Unidos la afición podrá disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming de igual manera en exclusiva a través de las señales de TelevisaUnivision, en Univisión y FOX Deportes. Así como sus respectivos servicios de streaming, también en el servicio de fuboTV.

  • Canales: TUDN USA, Univisión y FOX Deportes.
  • Streaming: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One.
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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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