¿Cómo ver el partido México vs Ecuador en TV y Streaming?

La selección de México y el combinado de Ecuador se enfrentarán este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de México y marcará el inicio de la etapa de eliminación directa para dos selecciones que llegan con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: avanzar a los octavos de final.

🚨🇲🇽 𝗡𝗘𝗪: Mexico is the ONLY team that won all 3 games and conceded 0 goals in the 2026 World Cup Group Stage. pic.twitter.com/DNs871ziNn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026

México llega invicto y con la ilusión de su gente

El conjunto dirigido por Javier Aguirre atraviesa un gran presente; fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos, consiguió puntaje ideal tras ganar sus tres partidos y se quedó con el primer lugar de su zona. Con el respaldo de su público y la ventaja de jugar en casa, el Tri buscará confirmar su candidatura al título.

Ecuador quiere seguir haciendo historia

La selección ecuatoriana, conducida por el entrenador argentino Sebastián Beccacece, tuvo un recorrido mucho más complejo. Debutó con una derrota frente a Costa de Marfil y luego empató sin goles ante Curazao. Aún así, venció 2-1 a Alemania en la última fecha y logró una clasificación histórica tras conseguir su primera victoria frente a un campeón del mundo en una cita mundialista.

Posteriormente, el ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026 | Mattia Ozbot/GettyImages

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

Sede : Estadio Ciudad de México, México.

: Estadio Ciudad de México, México. Fecha : martes 30 de junio de 2026

: martes 30 de junio de 2026 Horario: 21:00 USA, 19:00 MEX, 03:00 (del miércoles) ESP

¿Cómo ver el México vs Ecuador en TV y streaming en vivo?

El partido podrá seguirse en diferentes plataformas según el país.

En México, la transmisión estará disponible a través de Canal 5, Televisa, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma ViX; en Estados Unidos, el encuentro será emitido por FOX Network, FOX One y fuboTV, además de las señales de Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO. También habrá cobertura radial mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio; y en España, el duelo podrá verse en DAZN, DAZN Mundial y Movistar+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio México Canal 5, Televisa, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX España DAZN, DAZN Mundial

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