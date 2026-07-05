¿Cómo ver el partido México vs Inglaterra en TV y Streaming?

México e Inglaterra protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca. Con un lugar entre los ocho mejores del torneo en juego y el apoyo de un estadio repleto, el Tri intentará dar un golpe de autoridad frente a una de las grandes potencias del fútbol europeo. El vencedor de esta llave se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Brasil y Noruega.

La selección mexicana llega en un gran momento a este trascendental duelo. Después de superar la fase de grupos sin recibir goles, el conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final gracias a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Giménez. Además de mantener su solidez defensiva, el Tri buscará romper una sequía de cuatro décadas y volver a disputar unos cuartos de final de una Copa del Mundo. La última vez que lo consiguió fue en 1986, precisamente en el anterior Mundial organizado por México.

Inglaterra, por su parte, tuvo que exigirse al máximo para superar a República Democrática del Congo en la ronda anterior. Los africanos sorprendieron con un planteamiento muy competitivo y llegaron a poner en aprietos a los ingleses, pero Harry Kane apareció en el segundo tiempo con un doblete para liderar la remontada y asegurar el pase a los cuartos de final. Ahora, los dirigidos por Tomas Tuchel afrontarán otro examen de máxima dificultad en un ambiente que será mayoritariamente favorable al conjunto local.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

Ciudad : Ciudad de México, México

: Ciudad de México, México Estadio : Azteca

: Azteca Fecha : domingo 5 de julio

: domingo 5 de julio Horario: 20:00 USA, 19:00 MEX, 01:00 ESP (domingo 6/7)

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

¿Cómo ver el encuentro entre México e Inglaterra?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán múltiples alternativas para seguir este atractivo compromiso de los octavos de final, tanto por televisión como mediante plataformas de streaming.

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX Network, Telemundo y UNIVERSO. También podrá seguirse a través de fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran la cobertura radial podrán acompañar el partido mediante SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En México, el duelo estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Nu9ve. Asimismo, podrá verse mediante TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

En España, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, que ofrecerán la transmisión en directo desde el Estadio Azteca.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

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