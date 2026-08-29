¿Cómo ver el partido Pachuca vs Chivas por TV y Streaming Online?

El Torneo Apertura 2026 continúa con sus acciones y este sábado 29 de agosto, Chivas visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo para la Jornada 6 de la Liga MX. El equipo local marcha en el peldaño 14 de la tabla con apenas cuatro unidades, mientras el conjunto tapatío ascendió hasta el cuarto escalón con diez unidades.

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A los Tuzos no les ha ido nada bien en el campeonato local, ya que llevan cuatro partidos sin poder sumar de a tres puntos. Lo más preocupante es que antes del empate que vivió con San Luis la pasada fecha, acumulaba tres tropiezos al hilo. Y tal como se ha comentado, los hidalguenses estuvieron a nada de llevarse su cuarto descalabro en el Estadio Libertad Financiera al ir perdiendo 1-0 contra los potosinos, sin embargo, el arquero Carlos Moreno evitó la tragedia en el tiempo añadido gracias a un cabezazo en un tiro de esquina.



Por otro lado, el Guadalajara que había dejado muchas dudas a lo largo del semestre por su mucha posesión del balón pero cero contundencia, por fin pudo transformar ese dominio en goles. El Rebaño recibió a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron y los goleó 5-2 tras un doblete de Ricardo Marín, más dianas de Santi Sandoval, Roberto Alvarado y Diego Campillo, a pesar de la partida de Armando ‘Hormiga’ González que se fue a Grecia con el Olympiacos.



La mala noticia para Benjamín Mora es que los de la Bella Airosa suman ocho compromisos sin poder superar al Rebaño Sagrado, teniendo como última celebración el 16 de enero del 2022 en El Huracán. Desde ese entonces se han registrado cinco triunfos rojiblancos por tres empates. El último enfrentamiento culminó 2-0 a favor de Chivas con dianas de La Hormiga y Dani Aguirre.

🌪️ | ¡Este sábado vamos juntos por el triunfo en casa!



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Una vez más, el técnico argentino Gabriel Milito no contaría con Aguirre, Bryan González y José Castillo por lesión. En el caso de la casa, Alexéi Domínguez y el ecuatoriano Andrés Micolta siguen fuera de circulación por el mismo tema, además el brasileño Eduardo Bauermann está castigado tras ver una roja ante los Tuneros.

¿Cómo ver el encuentro por TV y Streaming Online?

Si te encuentras en los Estados Unidos, las opciones para poder ver el partido son TUDN y sus respectivas aplicaciones, además de Univisión.



Ya en suelo mexicano, todo está a cargo de FOX México y FOX One.

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