¿Cómo ver el partido Países Bajos vs Marruecos en TV y streaming?

El Mundial 2026 cerrará la actividad del lunes con un verdadero partidazo: Países Bajos, ganador del grupo F, enfrentará a Marruecos, segundo del grupo C que compartió con Brasil.

El vencedor de esta llave se medirá ante Canadá, que en la apertura de los 16avos de final le ganó a Sudáfrica de manera agónica gracias al gol de Stephen Eustáquio en Los Ángeles.

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Países Bajos superó con solvencia la fase de grupos: debutaron con un empate 2-2 contra la rocosa Japón de Moriyasu, que tuvo contra las cuerdas a Brasil en 16avos, mientras que en los partidos siguientes aplastaron 5-1 a Suecia y 3-1 a Túnez.

Por su parte, los Leones del Atlas fueron de mayor a menor: le hicieron un partidazo a la Canarinha de Carlo Ancelotti, quedándose con un meritorio empate. En la segunda jornada le ganaron por la mínima a Escocia, mientras que en la última tuvieron que trabajar duro para ganarle a Haití por 4-2.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se jugará este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey.

Sede : Estadio BBVA, Monterrey, México.

: Estadio BBVA, Monterrey, México. Fecha : lunes 29 de junio de 2026

: lunes 29 de junio de 2026 Horario: 20:00 (USA), 19:00 (MEX), 03:00 del martes (ESP)

South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Países Bajos vs Marruecos en TV y streaming en vivo?

El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat