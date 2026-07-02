¿Cómo ver el partido Portugal vs Croacia en TV y streaming?

El Mundial 2026 continúa con su etapa de 16avos de final y este es uno de los partidos más atractivos: Portugal sorprendió quedando segunda de su zona, mientras que Croacia terminó por detrás de Inglaterra para confeccionar este grandísimo cruce.

El rival del ganador de este encuentro será el que triunfe del partido entre Austria y España, que se disputará este jueves en primer turno.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Portugal no tuvo una primera fase con grandes luces: sorprendieron al mundo igualando 1-1 con el Congo en la jornada inicial, mientras que en la segunda fecha aplastaron a Uzbekistán 5-0. En la última, empataron sin goles con Colombia y quedaron segundos en la zona, cayendo así del lado más complejo del cuadro.

Por su parte, Croacia debutó con derrota contra Inglaterra por 4-2 en un partidazo, le ganó a Panamá por la mínima en la segunda jornada y venció a Ghana de manera agónica por 2-1 en el cierre de la fase de grupos. Entraron segundos con seis puntos, por detrás de los Tres Leones y por encima de las Estrellas Negras.

¿A qué hora juega Portugal vs Croacia?

El partido entre Portugal vs Croacia se jugará este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

Sede : BMO Field, Toronto, Canadá

: BMO Field, Toronto, Canadá Fecha : jueves 2 de julio de 2026

: jueves 2 de julio de 2026 Horario: 18:00 (USA), 17:00 (MEX), 01:00 del viernes (ESP)

FIFA World Cup 2026 Previews | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Portugal vs Croacia en TV y streaming en vivo?

El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial

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