¿Cómo ver el partido Portugal vs España en TV y streaming?

Todo listo para otro gran cruce en los octavos de final del Mundial 2026: Portugal contra España, a celebrarse este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Si bien La Roja es una de las favoritas para hacerse con el título, encabezada por Lamine Yamal, La Seleçao cuenta con una generación importante de futbolistas comandada por el veterano Cristiano Ronaldo.

¡CLÁSICO IBÉRICO! 🇵🇹⚔️🇪🇸



🔥⚽ Ya está definido uno de los duelos más esperados del Mundial 2026



🇵🇹 Portugal se medirá a España por un boleto a cuartos, en un choque que enfrentará a dos potencias del futbol europeo pic.twitter.com/p6KZj4f514 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 3, 2026

La primera que obtuvo su boleto fue la selección española, luego de golear sin problemas por 3-0 a Austria a través de un doblete de Mikel Oyarzabal y una diana de Pedro Porro. El delantero de la Real Sociedad llega en gran forma para este duelo porque acumula doce anotaciones en sus últimos diez compromisos con La Furia.



Por otro lado, la selección portuguesa estuvo cerca de quedar fuera de la competencia porque inició perdiendo contra Croacia tras un tanto de Ivan Perisic, sin embargo, Nikola Vlasic cometió un penal sobre Renato Veiga, el cual fue revisado en el VAR por el silbante. El encargado de ejecutar fue Cristiano Ronaldo, quien logró romper su maleficio de no haber marcado nunca en fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Tras dicho empate, El Bicho fue sacado del terreno de juego, quedando frustrado, mas Gonçalo Ramos se convirtió en el héroe al conseguir la remontada en el tiempo añadido. El encuentro no estuvo exento de polémica, ya que al 90+13’, Josko Gvardiol había hallado la igualada, pero el árbitro noruego Espen Eskas lo anuló por supuesto fuera de lugar, llegando así el último baile del veterano croata Luka Modric.



Debido a lo que representan tanto Portugal como España se espera un duelo apasionado, con muchas llegadas, siendo hasta ahora uno de los choques más atractivos de dicha fase. Apenas el 8 de junio del 2025 ambos representativos se enfrentaron en la gran final de la UEFA Nations League quedando 2-2 en el tiempo reglamentario, con los lusitanos imponiéndose 5-3 en los penales para alzar el título internacional en la Allianz Arena de Alemania. Los tantos fueron obra del seis veces mundialista Cristiano Ronaldo y de Nuno Mendes, por parte de La Seleçao, mientras por La Roja aparecieron Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi.

¿Cómo ver el partido en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica?

Bernardo Silva y Lamine Yamal en la Nations League | SOPA Images/GettyImages

FOX Network, FOX One, ViX, DAZN, DIRECTV Sports, fuboTV, Tigo Sports, Telemundo, DGO, Paramount+, son algunas de las tantas opciones que transmitirán el encuentro en algunos países.

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