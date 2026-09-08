¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming?

El Real Madrid y el Inter de Milán se miden hoy martes 8 de septiembre por la primera fecha de la Champions League 2026/27. El partido se disputará en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto español iniciará su camino europeo ante el finalista de las ediciones 2023 y 2025.

El conjunto merengue llega golpeado tras perder por primera vez en el ciclo Mourinho. Los blancos cayeron 1-0 ante Real Betis y dejaron atrás su puntaje perfecto en LaLiga. Ahora buscarán reaccionar rápidamente en su estreno europeo.

El Inter, por su parte, llega en gran momento. El campeón italiano remontó un 0-2 ante Nápoli en San Siro y terminó imponiéndose 3-2 con un doblete de Lautaro Martínez y otro gol de Marcus Thuram, resultado que le permitió mantener su paso perfecto en la Serie A.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Inter de Milán?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: martes 8 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Real Madrid - The Stadium | Angel Martinez/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Inter de Milán en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Real Madrid e Inter de Milán. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los grandes partidos de la primera jornada de la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en Paramount+, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del debut de ambos equipos en la competición europea.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de TNT Sports, que contará con la transmisión del duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán.

Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+, que ofrecerán diferentes alternativas para seguir en directo el estreno de ambos equipos en la Champions League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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