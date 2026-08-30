¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Málaga en TV y streaming?

Real Madrid y Málaga se miden este domingo 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto blanco volverá a jugar como local buscando defender su andar perfecto, mientras que el equipo andaluz afrontará la prueba más exigente desde su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Los blancos llegan con confianza después de protagonizar una contundente goleada en su último partido. El equipo dirigido por José Mourinho venció por 4 a 1 a la Real Sociedad, con Kylian Mbappé como gran figura gracias a su hat-trick, mientras que Vinícius Júnior también aportó un tanto.

La visita, por su parte, todavía busca su primera victoria desde su vuelta a Primera. El conjunto andaluz viene de empatar en su visita a Riazor y acumula apenas un punto después de sus dos primeros partidos del campeonato.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Málaga?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Antonio Villalba/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Málaga en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Real Madrid y Málaga. La disponibilidad de las señales varía según el país, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la tercera fecha de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de ESPN Deportes. Los espectadores que prefieran una alternativa de streaming tendrán disponibles ESPN+, fuboTV y la ESPN App, desde donde podrán seguir el encuentro en directo.

En México, los seguidores del fútbol español podrán acceder a la transmisión mediante Sky Sports Mexico. También estarán disponibles Sky+ e izzi, ofreciendo distintas alternativas para disfrutar del duelo entre el conjunto blanco y el equipo andaluz.

Por su parte, en España, el encuentro contará con varias opciones de transmisión. Los aficionados podrán seguirlo mediante Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+, plataformas que permitirán disfrutar en directo del partido en el Santiago Bernabéu.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+