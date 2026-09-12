¿Cómo ver el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming?

El Real Madrid viene de ganarle 2-1 al Inter de Milán en el Bernabéu por la UEFA Champions League y buscarán aprovechar el envión para regresar al triunfo en el campeonato doméstico tras la caída contra el Real Betis en La Cartuja el pasado jueves.

El Merengue está tercero en la tabla de posiciones por detrás del Alavés, que tiene un punto más y el FC Barcelona, que es el único que tiene puntaje ideal a esta altura de la temporada. Por su parte, el Rayo Vallecano está décimo cuarto con cuatro unidades y viene de ganarle 3-2 un partido muy duro al Racing de Santander.

Tras este compromiso, el Madrid tiene que viajar a Alicante para visitar al Elche, mientras que el Rayo hará las veces de local contra el Espanyol de Barcelona en el marco de la sexta jornada de LaLiga.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 12 de septiembre

Hora: 14:00 EE.UU, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Image Photo Agency/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Real Madrid y Rayo Vallecano por LaLiga. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los grandes partidos de esta jornada del campeonato español de Primera División.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en ESPN+, plataforma que ofrecerá a lo largo de la temporada los partidos del fútbol español. En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports, que contará con la transmisión en vivo de este choque. Por su parte, en España, el partido estará disponible mediante DAZN y Movistar+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN+ México Sky Sports España Movistar+ y DAZN