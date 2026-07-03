¿Cómo ver el partido Suiza vs Argelia en TV y streaming?

El Mundial 2026 termina este viernes su instancia de 16avos de final, novedosa e implementada por el incremento de cantidad de países participantes.

El encuentro entre Suiza y Argelia asoma como uno de los impredecibles, con una selección que pica en punta como la europea y con un combinado africano que le plantó cara a Austria en la última jornada de la fase de grupos. El ganador de este enfrenttamiento irá contra el que triunfe entre Colombia y Ghana.

Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Suiza debutó con un inesperado empate contra Qatar 1-1, pero después empezó a despegar: aplastó 4-1 a Bosnia y le ganó a Canadá, una de las locales, por 2-1. Johan Manzambi asoma como una de las figuras, mientras que Vargas está en un gran nivel.

Por su parte, Argelia tuvo la compleja tarea de debutar contra la Argentina campeona vigente del mundo con un 0-3, con un imperial hattrick de Leo Messi. En la segunda jornada le ganaron 2-1 a Jordania para encaminar sus chances, mientras que en la última con Austria igualaron 3-3 en un partido infartante y estuvieron a punto de ganarlo.

¿A qué hora se juega el Suiza vs Argelia?

El partido entre Suiza y Argelia se jugará este jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

Sede : BC Place, Vancouver, Canadá

: BC Place, Vancouver, Canadá Fecha : jueves 2 de julio de 2026

: jueves 2 de julio de 2026 Horario: 22:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 del viernes ESP

FIFA World Cup Trophy Tour - Vancouver | Ethan Cairns - FIFA/GettyImages

¿Cómo ver el Suiza vs Argelia en TV y streaming en vivo?

El partido entre podrá seguirse en distintos países a través de televisión y plataformas de streaming. En México el encuentro será transmitido en exclusiva por ViX; en Estados Unidos podrá verse por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV; y además, habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. También en España la transmisión estará disponible en DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat.

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX España DAZN, DAZN Mundial

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026