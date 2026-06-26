¿Cómo ver el partido Uruguay vs España en TV y streaming?

Tras dos jornadas disputadas en el Grupo H por fin llega el encuentro más esperado de dicho sector y uno de los más llamativos de todo el Mundial 2026: Uruguay contra España, enfrentamiento entre dos selecciones que ya saben qué es ser campeona del mundo, aunque los charrúas no se hacen con el título hace más de 70 años, mientras los españoles únicamente han sido monarcas en la edición de Sudáfrica 2010.

Estadio Akron | Jam Media/GettyImages

Este choque que se llevará a cabo el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, contará con varias figuras reconocidas como Lamine Yamal, Pablo Gavi, Pedri González y Rodri Hernández, por parte de La Roja, además de Federico Valverde, Darwin Núñez, Ronald Araujo, Manuel Ugarte y Giorgian De Arrascaeta, por La Garra Charrúa.



Las dos selecciones se están jugado el pase los dieciseisavos de final. España es líder de grupo con una victoria y un empate, mientras que los uruguayos no tienen margen de error y buscan su primer triunfo en este Mundial.



Existen cuatro antecedentes entre estas dos naciones. El más reciente ocurrió el 16 de junio del 2013 cuando La Furia se impuso 2-1 en la Fase de Grupos de la Copa Confederaciones 2013. Previo a eso y en ese mismo año, se sostuvo un amistoso que culminó con triunfo europeo por 3-1. Muchísimo más atrás en el tiempo, en el Mundial de Italia 1990, los dos igualaron sin goles en la Fase de Grupos. Finalmente, en la primera fase de Brasil 1950, dividieron puntos al quedar 2-2.

¿Cómo ver en Estados Unidos el partido Uruguay vs España?

Las opciones son amplias para poder ver el encuentro entre La Garra Charrúa y La Furia Roja, ya sea a través de canales de televisión o el servicio de streaming online.



Tal como siempre, FOX Network y FOX One contarán con los derechos, así como Telemundo, mientras fuboTV también alza la mano a través del streaming.

En México se podrá seguir el encuentro a través de Canal 5, TV AZTECA, ViX. Mientras en España se verá en DAZN y en abierto en los canales de TVE.

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