¿Cómo ver el partido Valencia vs Barcelona en TV y streaming?

Valencia y Barcelona se miden este domingo 6 de septiembre por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27. En Mestalla el conjunto che buscará hacerse fuerte ante uno de los grandes candidatos al título, que llega con la intención de prolongar su gran comienzo de campeonato.

El equipo de Flick llega con puntaje perfecto después de ganar sus tres primeros partidos y acumula 12 goles a favor y apenas dos en contra. Goleó al Elche en el debut y posteriormente superó al Athletic Club y al Rayo Vallecano. Tras su visita al Mestalla, en la semana comenzará su camino en la Champions League recibiendo al Feyenoord.

Valencia, por su parte, aún no pudo ganar en el torneo. Empató en su estreno ante Celta y luego cayó frente a Betis y Deportivo La Coruña. Los de Corberán necesitan comenzar a sumar para evitar volver a verse involucrados en la pelea por la permanencia, una situación que ya sufrió durante las últimas temporadas.

¿A qué hora se juega el Valencia vs Barcelona?

Ciudad: Valencia, España

Estadio: Mestalla

Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026

Hora: 10:15 EE.UU. (Este), 08:15 MEX, 16:15 ESP

Mestalla | Francisco Macia/GettyImages

¿Cómo ver el Valencia vs Barcelona en TV y streaming en vivo?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Valencia y Barcelona. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar de uno de los partidos destacados de la cuarta jornada de LaLiga.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en ESPN Deportes, mientras que ESPN+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo mediante streaming. También estará disponible ESPN App como alternativa para acceder a la transmisión en directo del duelo entre Valencia y Barcelona.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain y DAZN LaLiga, que ofrecerán la cobertura en directo. También podrá seguirse a través de Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

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