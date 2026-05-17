¿Cómo ver el Pumas vs Pachuca en Estados Unidos?

Vaya serie de cuartos de final que nos regalaron el Club Universidad Nacional y el Club América, ambos dejaron todo en el terreno de juego para poder avanzar a la siguiente ronda, pero al final de cuentas el afortunada fue el cuadro universitario, luego de un empate global en el marcador de 6-6 y es que terminaron avanzando por criterio de desempate por mejor posición en la tabla general y hay que recordar que los auriazules terminaron como líderes de la fase regular.

El conjunto hidalguense por su parte, hizo lo propio al dejar fuera del torneo al bicampeón del fútbol mexicano, el Deportivo Toluca FC, luego de vencerlos 3-0 en el marcador global.

Posteriormente en el primer capítulo de las semifinales, el cuadro universitario cayó por la mínima diferencia 1-0 frente a los Tuzos con un gol de Oussama Idrissi. y están obligados a ganar por cualquier marcador para avanzar a la gran final, de lo contrario serán eliminados.

De esa manera, el equipo comandado por Efraín Juárez afrontará la vuelta de semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en Ciudad Universitaria recibiendo al Club Pachuca este domingo 17 de mayo a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

La transmisión de vivo para Estados Unidos

La transmisión en Estados Unidos de Pumas UNAM | Hector Vivas/GettyImages

En la República Mexicana las transmisiones de los juegos de local del Club Universidad Nacional son emitidas en exclusiva por TelevisaUnivision en su plataforma de streaming Vix Premium y en las señales de televisión restringida y abierta: TUDN y Canal 5.

Mientras que, en los Estados Unidos los seguidores del fútbol mexicano pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming en algunas señales como TUDN USA y Univisión.

Canales: TUDN USA y Univision.

Streaming: TUDN.com, Univision NOW y TUDN App.