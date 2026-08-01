¿Cómo ver el Querétaro vs Tigres por canal de TV y Streaming Online?

Este sábado 1 de agosto, Tigres visita a Querétaro en el Estadio Corregidora para la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Sin duda alguna los ánimos son bajos en la plantilla felina, ya que durante la semana perdió a su estratega, el argentino Guido Pizarro, quien decidió hacerse a un lado al ver que el proyecto no estaba bien encaminado, por lo que puso su renuncia sobre la mesa.

Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates serán los encargados de dirigir a Tigres el sábado vs Querétaro. pic.twitter.com/CzUtODNFXe — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) July 28, 2026

Rápidamente la directiva colocó a Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates como estratega interino y auxiliar, respectivamente. El primero ha fungido como el timonel sub-21 y el segundo ha dirigido a la sub-19, esperando que puedan mantener el barco hasta que se nombre a un nuevo sucesor.



Por si no fuera suficiente, el ambiente es poco alentador en la UANL, ya que tiene un gran número de lesionados encabezados por Jesús Angulo, Marcelo Flores y Osvaldo Rodríguez, sin dejar de lado que el delantero argentino Ángel Correa dejó al club para unirse al River Plate de su país y el defensa Juan Purata ha sido mandado al Atlas. Con todo esto, en la fecha pasada pudo verse a muchos jóvenes en el banquillo, algo que seguirá repitiéndose.



La buena noticia para Los Incomparables es que el reciente fichaje, el defensa argentino Alan Franco, pudo debutar la jornada pasada, mientras Mauro Laínez ya apareció en el banco de suplentes, esperando su oportunidad para debutar de forma oficial con la casaca auriazul. Por último, para este compromiso se reincorpora el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, quien fue expulsado en la Fecha 1, además podría darse el esperado regreso del lateral izquierdo Marco Farfán, quien ha trabajado a la par del grupo tras recuperarse de su lesión en el pie derecho.

💥 En preparación de cara a nuestro partido del sábado en Querétaro. pic.twitter.com/bEIzpNNfRL — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 27, 2026

Por último, Gallos Blancos viene de haber remontado 1-2 al Pachuca en el Estadio Hidalgo con un doblete de Ali Ávila, sumando una derrota y un triunfo en el certamen, mientras Tigres no pudo aguantar la ventaja en el Volcán y fue empatado 2-2 por San Luis en el último minuto, recordando que en el debut se llevó una derrota 3-1 frente a Xolos.

¿Cómo se podrá ver el partido por TV y Streaming Online?

Para poder observar el encuentro en los Estados Unidos, se deberá recurrir a TUDN, Univisión o ViX.



En el caso de México, únicamente podrá verse a través de las plataformas FOX One y Fox+.

Canal TV: TUDN USA, Univisión (Estados Unidos)



Streaming: TUDN.com, TUDN app, Univisión NOW, ViX (Estados Unidos), FOX One, Fox+ (México)