¿Cómo ver el Real Madrid vs Benfica en vivo por TV y streaming online?

La Champions League entra en una etapa decisiva con los playoffs de acceso a los octavos de final, y uno de los cruces más atractivos es el que protagonizan el Real Madrid y el Benfica. La serie llega a su capítulo final en el Santiago Bernabéu, tras una ida que dejó ventaja mínima para el conjunto español y varios focos fuera de lo estrictamente futbolístico.

El encuentro estará marcado por un fuerte operativo de seguridad y por la investigación abierta por la UEFA tras la denuncia de un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni a Vinícius Jr. Con la eliminatoria abierta y mucho en juego, el duelo definirá quién continúa en carrera en la máxima competición europea.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Benfica?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Slavko Vincic (SLO)

: Slavko Vincic (SLO) VAR: Daniele Chiffi (ITA)

¿Cómo ver el Real Madrid vs Benfica por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com México TNT Sports y Max México España Movistar y Movistar+

En lo estrictamente futbolístico, el cruce también obliga a mover piezas. El conjunto local afronta la revancha con bajas sensibles en el mediocampo y con la responsabilidad ofensiva concentrada en Kylian Mbappé y Vinícius, mientras que el equipo portugués apostará a un bloque compacto y a la experiencia de Nicolás Otamendi para sostener la eliminatoria.

¿Cuáles son los próximos compromisos del Real Madrid y del Benfica?

El Merengue marcha segundo en LaLiga, a un punto del Barcelona, tras la derrota ante el Osasuna del fin de semana. En el corto plazo deberá enfocarse en sus compromisos ligueros frente al Getafe, al Celta de Vigo, al Elche y el derbi ante el Atlético de Madrid. A eso se suma la incógnita europea ya que el resultado de esta serie definirá si continúa en la Champions y agrega un nuevo frente a un calendario ya exigente.

Por el lado portugués, el equipo lisboeta es tercero en la Primeira Liga, a siete puntos del Porto y a tres del Sporting, todavía con margen para pelear en la parte alta. En las próximas jornadas enfrentará al Gil Vicente, al Porto, al Arouca y al Vitória de Guimarães por el torneo local. Al igual que su rival, su continuidad en la Champions dependerá de lo que ocurra en esta eliminatoria.

