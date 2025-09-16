Cómo ver el Real Madrid vs. Olympique de Marsella en el debut de la Champions League 2025/2026

El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu para el partido inicial de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los dirigidos por Xabi Alonso llega al partido luego de un gran inicio de temporada en La Liga, con un gran rendimiento de Kylian Mbappe, haciéndose cargo de este momento del Real Madrid como goleador y líder del equipo.

Por su parte, los franceses en los primeros tres partidos de la temporada de la Ligue1 perdieron dos encuentros y ganaron uno, precisamente ante el Paris FC por 5-2, pero no convence ni llega en su mejor momento, por lo cual la visita al Bernabeu es de total riesgo para el equipo que conduce tácticamente el italiano Roberto De Zerbi.

Los próximos partidos del Real Madrid serán ante el Kairat Almaty (el exótico equipo de Kazajistán) como visitante y luego la Juventus en el Santiago Bernabeu. Por lo pronto, los franceses reciben al Ajax y visitarán al Sporting Lisboa en las jornadas 2 y 3, respectivamente.

Récord del Real Madrid vs. Olympique Marsella



Se enfrentaron 4 veces y en todas ganó el Real Madrid, convirtiendo 12 goles y solo encajando 4. En la temporada 2003/2004, el Madrid ganó 4-2 y 2-1 en las jornadas 1 y 5 respectivamente, mientras que nuevamente en fase de grupos de la temporada 2009/2010 se volvieron a enfrentar y ganó el Merengue 3-0 y 3-1 por las jornadas 2 y 6.

Olympique Lyonnais v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Cómo ver el Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la jornada 1 de la Champions League en la temporada 2025/2026.

Los aficionados en EE. UU. pueden ver el partido en Paramount+, en CBS Sports Networks. El partido también se transmitirá en español por TUDN y ViX.

