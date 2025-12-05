¿Cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo por TV y streaming online?
La espera ha terminado y el mundo del fútbol se detiene. El Mundial 2026, el torneo más grande y ambicioso en la historia del deporte, está a punto de conocer su configuración final. Con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y un formato inédito de 48 selecciones, el sorteo de la fase de grupos es el evento que marca el inicio "no oficial" de la competencia.
Para los aficionados, este es el momento de sacar la libreta, predecir los cruces y soñar con el camino de sus selecciones. Ya no se trata solo de especulaciones; las bolas definirán el destino de las potencias mundiales y de los equipos que buscan dar la sorpresa.
En Sports Illustrated Fútbol te traemos la guía definitiva para que no te pierdas ni un segundo de la transmisión, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.
¿Qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el sorteo del Mundial de 2026?
País/Región
Canales de Televisión (TV Abierta/Cable)
Plataformas de Streaming (Online)
Global
FIFA+, Canal oficial de YouTube de la FIFA y FIFA.com
Argentina
Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública
DGO (DIRECTV Go), TyC Sports Play, Telefe Streaming, ESPN (Star+)
México
Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca, TUDN
ViX (Televisa), TUDN En Vivo
Estados Unidos
FOX (Inglés), Telemundo (Español)
FOX Sports App/FOX One, Peacock (Español), FOXSports.com
Colombia
Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports
DGO (DIRECTV Go), Caracol Play, RCN En Vivo
Chile
Chilevisión, DSports
DGO (DIRECTV Go), Chilevisión Streaming
España
RTVE (TVE/La 1), Mediapro
RTVE Play, Movistar+
Ecuador
Teleamazonas, DSports
DGO (DIRECTV Go)
Perú
América TV
América TV Go, DSports
Canadá
Bell Media (CTV, TSN)
TSN+
Estados Unidos
Para la audiencia estadounidense, la transmisión comenzará a las 12:00 horas (hora del Este / ET).
- TV en Inglés: FOX
- TV en Español: Telemundo
- Streaming: Peacock
México
La afición azteca podrá seguir el destino del Tri a partir de las 11:00 horas (hora del centro de México). La oferta es amplia tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.
- TV Abierta y Cable: Canal 5, TUDN, TV Azteca (Azteca 7).
- Streaming: Vix, aztecadeportes.com
España
En el continente europeo, el sorteo se llevará a cabo en horario estelar, comenzando a las 19:00 horas; para España, la transmisión es única:
- TV: RTVE
Opción Global
Si te encuentras fuera de estas regiones o prefieres la señal original, la FIFA transmitirá el evento de manera gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales: FIFA+ (FIFA.com) y el canal oficial de la FIFA en YouTube.
Las claves del sorteo: formato, bombos y reglas
Este sorteo no será como los anteriores. La expansión a 48 equipos obliga a una reconfiguración total de la estructura del torneo.
Los grupos y el formato del Mundial
A diferencia de la tradición de ocho grupos, en 2026 tendremos 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Esto implica una nueva fase de eliminación directa: los dieciseisavos de final. Para avanzar a esta ronda, clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares. Esto asegura que la emoción se mantenga hasta el último minuto de la fase de grupos.
Los bombos (Pots)
Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos basados en el Ranking FIFA más reciente, con una excepción clave: los anfitriones. México, Estados Unidos y Canadá serán cabezas de serie automáticos en el Bombo 1, y garantizados para que jueguen la fase de grupos en casa.
El resto de las potencias mundiales (como Argentina, Francia, Brasil o España) completarán las cabezas de serie restantes de la siguiente forma.
Reglas del sorteo
La FIFA mantendrá su principio de separación geográfica. Ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA (Europa). Dado el alto número de equipos europeos (16), se permitirá un máximo de dos selecciones de este continente en un mismo grupo. Esto abre la puerta a enfrentamientos de alto calibre desde el día uno.
¡Ojo! 24 horas después del sorteo, la FIFA dará a conocer los horarios y fechas de todos los partidos.
El calendario está definido: el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Pero antes de que llegue el verano, el sorteo dictará la suerte.
