¿Cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo por TV y streaming online?

La espera ha terminado y el mundo del fútbol se detiene. El Mundial 2026, el torneo más grande y ambicioso en la historia del deporte, está a punto de conocer su configuración final. Con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— y un formato inédito de 48 selecciones, el sorteo de la fase de grupos es el evento que marca el inicio "no oficial" de la competencia.

Para los aficionados, este es el momento de sacar la libreta, predecir los cruces y soñar con el camino de sus selecciones. Ya no se trata solo de especulaciones; las bolas definirán el destino de las potencias mundiales y de los equipos que buscan dar la sorpresa.

En Sports Illustrated Fútbol te traemos la guía definitiva para que no te pierdas ni un segundo de la transmisión, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW | FABRICE COFFRINI/GettyImages

¿Qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el sorteo del Mundial de 2026?

País/Región Canales de Televisión (TV Abierta/Cable) Plataformas de Streaming (Online) Global FIFA+, Canal oficial de YouTube de la FIFA y FIFA.com Argentina Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública DGO (DIRECTV Go), TyC Sports Play, Telefe Streaming, ESPN (Star+) México Televisa (Canal 5, Las Estrellas), TV Azteca, TUDN ViX (Televisa), TUDN En Vivo Estados Unidos FOX (Inglés), Telemundo (Español) FOX Sports App/FOX One, Peacock (Español), FOXSports.com Colombia Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DSports DGO (DIRECTV Go), Caracol Play, RCN En Vivo Chile Chilevisión, DSports DGO (DIRECTV Go), Chilevisión Streaming España RTVE (TVE/La 1), Mediapro RTVE Play, Movistar+ Ecuador Teleamazonas, DSports DGO (DIRECTV Go) Perú América TV América TV Go, DSports Canadá Bell Media (CTV, TSN) TSN+

Estados Unidos

Para la audiencia estadounidense, la transmisión comenzará a las 12:00 horas (hora del Este / ET).

TV en Inglés: FOX

TV en Español: Telemundo

Streaming: Peacock

México

La afición azteca podrá seguir el destino del Tri a partir de las 11:00 horas (hora del centro de México). La oferta es amplia tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

TV Abierta y Cable: Canal 5, TUDN, TV Azteca (Azteca 7).

(Azteca 7). Streaming: Vix, aztecadeportes.com

España

En el continente europeo, el sorteo se llevará a cabo en horario estelar, comenzando a las 19:00 horas; para España, la transmisión es única:

TV: RTVE

Opción Global

Si te encuentras fuera de estas regiones o prefieres la señal original, la FIFA transmitirá el evento de manera gratuita a través de sus plataformas digitales oficiales: FIFA+ (FIFA.com) y el canal oficial de la FIFA en YouTube.

FBL-MEX-WC-2026-MASCOTS | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Las claves del sorteo: formato, bombos y reglas

Este sorteo no será como los anteriores. La expansión a 48 equipos obliga a una reconfiguración total de la estructura del torneo.

Los grupos y el formato del Mundial

A diferencia de la tradición de ocho grupos, en 2026 tendremos 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Esto implica una nueva fase de eliminación directa: los dieciseisavos de final. Para avanzar a esta ronda, clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros lugares. Esto asegura que la emoción se mantenga hasta el último minuto de la fase de grupos.

Los bombos (Pots)

Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos basados en el Ranking FIFA más reciente, con una excepción clave: los anfitriones. México, Estados Unidos y Canadá serán cabezas de serie automáticos en el Bombo 1, y garantizados para que jueguen la fase de grupos en casa.

El resto de las potencias mundiales (como Argentina, Francia, Brasil o España) completarán las cabezas de serie restantes de la siguiente forma.

Los bombos que estarán presentes en el Sorteo del Mundial 2026 | FIFA

Reglas del sorteo

La FIFA mantendrá su principio de separación geográfica. Ningún grupo puede tener más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA (Europa). Dado el alto número de equipos europeos (16), se permitirá un máximo de dos selecciones de este continente en un mismo grupo. Esto abre la puerta a enfrentamientos de alto calibre desde el día uno.

¡Ojo! 24 horas después del sorteo, la FIFA dará a conocer los horarios y fechas de todos los partidos.

El calendario está definido: el balón rodará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Pero antes de que llegue el verano, el sorteo dictará la suerte.

