Sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026: cómo funciona la asignación de cabezas de serie

El periodo internacional de noviembre ha permitido que más selecciones clasifiquen para el Mundial 2026, mientras crece la expectación ante el torneo que tendrá sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

La mayoría de los 48 equipos que compiten por el título mundial en Norteamérica ya tienen su plaza asegurada (a un precio muy elevado), y el sorteo de diciembre definirá la fase de grupos para la competición del próximo verano.

Sin embargo, aún quedan preguntas sin respuesta antes del sorteo del próximo mes, ya que el proceso no es del todo sencillo.

Aquí tienes un análisis completo del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de 2026.

¿Cómo funciona el sorteo de la fase de grupos del Mundial?

El sorteo del Mundial está a la vuelta de la esquina | Anadolu/GettyImages

El sorteo de la Copa Mundial se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C. el viernes 5 de diciembre a las 12:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos (9:00 a.m. PT, 5:00 p.m. GMT).

Habrá seis selecciones desconocidas en el sorteo, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca interconfederaciones no se confirmarán hasta marzo de 2026.

Los 42 países restantes, con seis plazas reservadas, se dividirán en cuatro bombos de 12. Cada grupo del torneo estará conformado por una selección de cada bombo (1, 2, 3 o 4). Si bien el sorteo es completamente aleatorio, ningún par de selecciones de la misma confederación puede enfrentarse entre sí, excepto en la UEFA, donde hay más selecciones que grupos. No más de dos selecciones de la UEFA pueden estar en un mismo grupo.

Las tres naciones anfitrionas ya han sido ubicadas en grupos. México está en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Bombos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial: análisis completo

La Copa Mundial de 2026 ya batió récords en cuanto al precio de las entradas | YUKI IWAMURA/GettyImages

Las tres naciones anfitrionas han sido ubicadas en el Bombo 1 del torneo, independientemente de su posición en el fútbol internacional. Los otros nueve países del Bombo 1 serán las selecciones clasificadas con la mejor ubicación general en el ranking FIFA.

Los bombos restantes se basarán en el ranking FIFA: el Bombo 2 incluirá a las selecciones mejor clasificadas fuera del Bombo 1 y el Bombo 4 a las oncenas con la clasificación más baja.

Sin embargo, la FIFA aún no ha decidido si incluirá a las seis selecciones de repesca en el Bombo 4 o si las utilizará como reservas en los bombos según su ranking mundial.

Por ejemplo, Italia, que quedó en segundo lugar tras Noruega, podría ser colocada directamente en el Bombo 4 a pesar de ser la novena selección mejor clasificada en el ranking FIFA, o podría ser colocada en el Bombo 1 basándose únicamente en su clasificación.

Si los equipos clasificados para la repesca se colocan automáticamente en el Bombo 4, esto podría resultar en grupos muy difíciles en la Copa del Mundo. Significaría que selecciones como Argentina, Francia e Inglaterra podrían enfrentarse con Italia en la fase de grupos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026