¿Cómo ver el Tigres UANL vs Atlético de San Luis en TV y streaming?

Regresó la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y una vez disputada la Jornada 1 en calidad de visitantes, el Club Tigres UANL será el anfitrión desde el Estadio Universitario este sábado 25 de julio a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

El Club Tigres UANL recibirá al Atlético de San Luis en la correspondiente Jornada 2, ambos clubes llegan a este compromiso tras haber caído en la jornada inaugural.

El cuadro auriazul perdió en su visita 3-1 en la frontera ante Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. Mientras que, el conjunto potosino hizo lo propio dejando escapar el triunfo siendo remontados 2-3 ante los vigentes campeones, el Club de Fútbol Cruz Azul.

De esa manera, los dos clubes llegarán con el propósito de sumar de a tres unidades y evitar empezar a quedar rezagados al borde de la tabla general.

Los locales estarán limitados en cuanto a la ofensiva con la sanción de Rodrigo Aguirre y la partida de Ángel Correa. Misma situación que los potosinos que perdieron a su goleador italobrasileño Joao Pedro para todo el torneo por una lesión de ligamentos cruzados.

Además, el cuerpo técnico liderado por Guido Pizarro podría disponer de uno de sus refuerzos defensivos al poder tener a disposición a Alan Franco.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Tigres UANL vs Atlético de San Luis

¡Partido de alto nivel! 👀



Tigres recibe a Atlético de San Luis en el ‘Volcán’, ambas escuadras llegan en busca de una victoria…¿Quién se llevará los tres puntos? 👀#SábadoFelino



👇TIGRES VS ATLÉTICO DE SAN LUIS



📅 ⁣⁣⁣Sábado 25 de Julio

🕘 8:50 PM⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y… pic.twitter.com/uzAe25Yvbx — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 23, 2026

Los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Club Tigres UANL mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de dos canales de streaming y televisión en México y hasta cuatro en Estados Unidos.

Por lo tanto, a continuación, indicamos dónde sintonizar este encuentro desde la República Mexicana o la Unión Americana.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX Mexico y FOX One