¿Cómo ver el Tijuana vs Tigres UANL en TV y streaming?

Comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Caliente este jueves 16 de julio a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

Tras quedarse a algunos puntos de clasificar a la Liguilla en el Clausura 2026, el conjunto fronterizo afronta un nuevo certamen con el objetivo de recuperar la confianza de su afición y comenzar con el pie derecho frente a uno de los rivales más poderosos del fútbol mexicano.

Así mismo, el equipo local contará con la permanencia de su joven promesa Gilberto Mora. Elemento que tomará el dorsal 10 del equipo de ahora en adelante. Y quizá sea su último semestre en México antes de emprender un nuevo destino al fútbol europeo.

Mientras que, el cuadro de Nuevo León llega sin muchas modificaciones en su plantilla, debido a que no han sumado a nuevas incorporaciones.

El ganador de este duelo podrá tomar ventaja y así instalarse entre los primeros sitios en el arranque del torneo.

Las transmisiones de vivo para ver el Tijuana vs Tigres UANL

Tijuana v Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente a través de la señal de televisión y streaming está a cargo de un canal de streaming y televisión en México y Estados Unidos.

De esa manera, te decimos en dónde sintonizar este encuentro ya sea por Estados Unidos o México mediante televisión o streaming online.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN App y TUDN.com México FOX One

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