¿Cómo ver el tráiler de EA Sports FC 27? Horario y dónde seguir la presentación en vivo

Tras el emocionante Mundial 2026, es la hora de pasar la página para los amantes del fútbol en todo el mundo. Y una buena forma es el gaming, con la llegada de una nueva versión del popular EA SPORTS FC 27.

Precisamente, este jueves 23 de julio será la primera gran presentación oficial. Después de varios días de filtraciones sobre la portada, el modo The Grounds y posibles novedades para la próxima entrega, Electronic Arts mostrará por primera vez el juego en acción con el esperado tráiler de gameplay.

¿A qué hora sale el tráiler de EA Sports FC 27?

Electronic Arts confirmó que el tráiler se estrenará el jueves 23 de julio con una premiere mundial en YouTube.

Estos son algunos de los horarios más importantes:

Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

México (CDMX): 10:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m

¿Dónde ver el tráiler de EA Sports FC 27?

La presentación podrá seguirse gratis y en vivo a través del canal oficial de EA Sports FC en YouTube, donde ya está programada la premiere. También habrá cobertura en las redes sociales oficiales de EA Sports FC, con los principales anuncios y clips del evento.

¿Qué anunciará EA Sports FC 27?

Aunque EA mantiene gran parte de las novedades bajo reserva, se espera que el tráiler sirva para mostrar por primera vez la jugabilidad y confirme varios detalles importantes del juego.

El primer vistazo al gameplay

Las novedades del nuevo modo The Ground

Mejoras en los modos Carrera y Ultimate Team

Cambios en la jugabilidad, animaciones y físicas.

Información sobre la fecha de lanzamiento y las plataformas compatibles

¿Quién aparece en la portada de EA Sports FC 27?

Antes del estreno del tráiler, Electronic Arts confirmó que Kylian Mbappé será la imagen de la Ultimate Edition de EA Sports FC 27. El delantero francés vuelve a protagonizar la portada después de varias ediciones y lo hace tras otro gran año a nivel individual, marcado por su actuación en el Mundial 2026.