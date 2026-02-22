¿Cómo ver en Estados Unidos Cruz Azul vs Chivas?
Este sábado 21 de febrero el Club de Fútbol Cruz Azul recibirá al Club Deportivo Guadalajara en la Angelópolis en el compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc a las 22:05 horas de Estados Unidos, 21:05 horas de la Ciudad de México y 04:05 horas de España.
Será un enfrentamiento entre los dos mejores equipos en lo que va del certamen, sublíder y líder con 13 y 18 puntos, respectivamente.
El pasado fin de semana, ambos tuvieron actividad, el conjunto celeste venció 2-1 a Tigres UANL con un autogol de Joaquim y el estreno goleador del atacante argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez que aplicó la ley del ex a los felinos (Ángel Correa descontó por los auriazules).
Mientras que, el Rebaño Sagrado derrotó 1-0 al Club América en el Clásico Nacional con una anotación de Armando 'La Hormiga' González y preservaron su paso perfecto con 6/6 partidos ganados.
¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?
En México, las transmisiones de los juegos de local del Club de Fútbol Cruz Azul son emitidos por Televisa en su señal de streaming de ViX y en TUDN y Canal 5 por televisión.
Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicio de streaming mediante la señal de TelevisaUnivision y otras más.
- Canales: TUDN USA y Univision.
- Streaming: TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.