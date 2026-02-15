¿Cómo ver en Estados Unidos el Chivas vs América?

El sábado 14 de febrero de 2026, la cancha del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco, será el escenario de una nueva edición del Clásico Nacional. Chivas Rayadas del Guadalajara recibirá al Club América en el partido correspondiente a la jornada seis del torneo Clausura 2026, en un duelo que concentra la atención del fútbol mexicano por su carga histórica y el momento que viven ambos equipos.

El conjunto rojiblanco llega a este compromiso como líder del campeonato. Guadalajara ha tenido un inicio impecable, con cinco victorias en las primeras cinco jornadas, lo que le permite presumir paso perfecto y una posición privilegiada en la tabla general. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado solidez, regularidad y eficacia, factores que lo colocan como uno de los rivales a vencer en este arranque de torneo.

Con ustedes, los LÍDERES CON PASO PERFECTO de la Liga MX. Chivas arrancó el torneo con ¡¡5 TRIUNFOS!! en 5 partidos disputados. Hoy la actuación no fue redonda en Mazatlán, pero el equipo de Gabriel Milito no deja de ganar. LA CIMA ES ROJIBLANCA. pic.twitter.com/5dxDqu4jA4 — Invictos (@InvictosSomos) February 7, 2026

Del otro lado, el América encara el clásico desde una realidad distinta. Las Águilas marchan en la octava posición de la clasificación, con ocho puntos de los 15 posibles. Aunque el torneo aún es joven, el equipo azulcrema sabe que este tipo de partidos pueden marcar un punto de inflexión, más allá del lugar que se ocupe en la tabla.

No todo es positivo para Chivas. Una de las bajas confirmadas para este encuentro es la de Luis Romo, quien salió lesionado en los minutos finales del partido ante Mazatlán. El mediocampista estará fuera de actividad por al menos seis semanas, por lo que no podrá estar disponible para el clásico, representando una ausencia importante en el esquema rojiblanco. En el caso del América, Alejandro Zendejas se mantiene en duda, a la espera de definir si podrá llegar en condiciones al compromiso.

¿Cómo ver en Estados Unidos Chivas vs América?

En cuanto a la transmisión, en Estados Unidos el partido podrá seguirse por televisión a través de Telemundo, mientras que la opción de streaming será Peacocktv.com.

En México, la única alternativa para disfrutar del Clásico Nacional será vía streaming por Prime Video.

Todo está listo para un duelo que, como dicta la historia, promete intensidad, atención nacional y un escenario inmejorable.

