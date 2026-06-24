¿Cómo ver en Estados Unidos el partido Brasil vs Escocia?

Brasil y Escocia cerrarán su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio cuando se enfrenten por la tercera jornada del Grupo C. El encuentro será determinante para definir los clasificados a la siguiente ronda en una zona que también integran Marruecos y Haití.

La selección brasileña volvió a presentarse en la Copa del Mundo con el peso de la historia y la obligación de pelear por el título luego de varias decepciones. Dueña de un talento inagotable y de uno de los planteles de mayor jerarquía del torneo, la Canarinha aparece una vez más entre las grandes favoritas para conquistar el trofeo.

Escocia, por su parte, afronta el desafío de competir en uno de los grupos más exigentes del campeonato. El conjunto británico ha demostrado en los últimos años una notable evolución, apoyándose en una generación de futbolistas con experiencia en las principales ligas europeas. Con intensidad, orden táctico y una identidad bien definida, intentará plantar cara a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Brasil buscará confirmar su candidatura al título, mientras que Escocia intentará dar el golpe y alcanzar uno de los resultados más importantes de su historia reciente en los Mundiales.

FBL-WC-2026-TRAINING-BRA | MAURO PIMENTEL/GettyImages

¿Cómo ver en Estados Unidos el encuentro entre Brasil y Escocia?

Hay una gran variedad de opciones para poder disfrutar de este compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del Mundial 2026, ya sea a través de la televisión, plataformas de streaming o incluso por radio para quienes quieran seguir cada incidencia del encuentro desde cualquier lugar.

Desde FOX Network hasta Telemundo, pasando por fuboTV y FOX One, los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para seguir un partido que promete emociones y que podría ser decisivo para definir el destino de ambos seleccionados en el torneo.

Televisión: FOX Network, Telemundo.

Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One.

Radio: SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

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