¿Cómo ver en Estados Unidos el partido de Brasil vs Marruecos?

El Mundial 2026 ha comenzado y la afición está ansiosa por ver a los candidatos al título hacer su debut, entre ellos, la siempre favorita Brasil, la cual no ha tenido las mejores participaciones desde Alemania 2006, ya que la última vez que estuvo presente en una final ocurrió en Corea-Japón 2002, cuando levanto el título guiada por Cafú Moraes, Rivaldo Ferreira, Ronaldo Nazario, Ronaldinho Gaúcho y Ricardo Kaká, todos bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari.

Joao Pedro, Vinicius Junior | Sports Press Photo/GettyImages

La Canarinha abre su camino en el Grupo C enfrentando a Marruecos, un rival complicado del cual no puede confiarse, recordando que en Qatar 2022 estuvo a nada de dar un 'campanazo', ya que se quedó cerca de arribar a la gran final, mas Francia apagó el sueño al vencerla 2-0 en semifinales. Aquella plantilla estaba liderada por el guardameta Yassine Bounou, el defensa Achraf Hakimi, el capitán Romain Saïss, el delantero Hakim Ziyech, entre otros más.



El partido que se disputará este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey, mostrará que tanta probabilidad tienen ambos conjuntos de llegar a instancias más lejanas, aunque para muchos son los favoritos del sector, el cual comparten con la discreta Haití y Escocia, los cuales no tenían presencia en un Mundial desde Alemania 1974 y Francia 1998, respectivamente.



Hasta ahora hay dos antecedentes entre los dos equipos. El primero fue el 16 de junio de 1998, precisamente en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, con los brasileños goleando 3-0 gracias a Ronaldo, Rivaldo y José Bebeto. Ya en el 2023, se pactó un amistoso que culminó con triunfo marroquí por 2-1 gracias a Sofiane Boufal y Abdelhamid Sabiri, con Carlos Casemiro descontando.

Morocco v Ecuador - International Friendly | Denis Doyle/GettyImages

¿Cómo ver en Estados Unidos el encuentro entre Brasil y Marruecos?

Hay una gran variedad de opciones para poder disfrutar del compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Grupo C, ya sea a través de la televisión o servicios de streaming online, aparte si no cuentas con ninguno de estos dos podrás escucharlo por SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.



Desde FOX Sports hasta Telemundo, fuboTV y Peacock, los televidentes en suelo norteamericano podrán tener acceso a la fiesta más importante del fútbol mundial.

Televisión: FOX Sports 1, Telemundo, Peacock.



Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One.