¿Cómo ver en Estados Unidos el partido de Colombia vs Uzbekistán?

Colombia y Uzbekistán hacen su presentación en la Copa del Mundo 2026 este miércoles 17 de junio en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, en un encuentro programado para las 22:00 horas del Este de Estados Unidos y que será arbitrado por el inglés Anthony Taylor. Ambas selecciones integran el Grupo K junto a Portugal y República Democrática del Congo.

La selección cafetera es señalada por muchos fanáticos y analistas como una de las candidatas a convertirse en la gran sorpresa del certamen. La calidad técnica de sus futbolistas, sumada a la experiencia acumulada en las principales ligas europeas, convierten al último subcampeón de América en un rival capaz de competir contra cualquiera.

Enfrente estará una selección que, pase lo que pasé, hará historia en el Azteca ya que hará su debut en una Copa del Mundo. Llega con mucha menos experiencia internacional que la mayoría de sus rivales, pero con la motivación que suele acompañar a los debutantes.

La gran referencia del plantel es Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City y primer futbolista uzbeko en disputar la Premier League. Será el encargado de liderar a una selección que poco a poco comienza a meterse en la elite del fútbol mundial y que intentará desafiar los pronósticos.

FBL-WC-2026-TRAINING-COL | ULISES RUIZ/GettyImages

¿Cómo ver en Estados Unidos el encuentro entre Colombia y Uzbekistán?

La presentación mundialista de ambas selecciones podrá seguirse a través de diferentes plataformas disponibles en Estados Unidos. Ya sea por televisión, streaming o radio, los aficionados tendrán varias alternativas para acompañar el estreno de dos equipos que llegan con objetivos muy distintos, pero con la misma ilusión de comenzar el torneo con una victoria.

Los seguidores del fútbol internacional podrán acceder a la transmisión mediante Fox Sports 1 y Telemundo en televisión, mientras que las opciones digitales estarán encabezadas por fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran seguir el partido por radio tendrán disponible la cobertura de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Televisión: Fox Sports 1, Telemundo.

Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One.

Radio: SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

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