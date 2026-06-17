¿Cómo ver en Estados Unidos el partido de Portugal vs RD Congo?

Portugal y República Democrática del Congo pondrán en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrenten este miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K, una zona que también integran Colombia y Uzbekistán, y será dirigido por el árbitro qatarí Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim.

Portugal forma parte del selecto grupo de selecciones candidatas a conquistar la Copa del Mundo. Con Cristiano Ronaldo como gran referente y líder de la plantilla, pero respaldado por una generación repleta de figuras consolidadas en la élite europea, los lusos cuentan con argumentos de sobra para ilusionarse con una campaña histórica.

Por su parte, República Democrática del Congo afronta uno de los desafíos más importantes de su historia reciente. La selección africana buscará competir de igual a igual en un grupo exigente y aprovechar la potencia física, la velocidad y el entusiasmo de una plantilla que llega con la ilusión de demostrar que puede ser protagonista en el escenario más importante del fútbol internacional.

Portugal v Nigeria - International Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

¿Cómo ver en Estados Unidos el encuentro entre Portugal y RD Congo?

Hay una gran variedad de opciones para poder disfrutar de este compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo K del Mundial 2026, ya sea a través de la televisión, plataformas de streaming o incluso por radio para quienes prefieran seguir la acción mediante la narración en vivo. El partido comenzará a las 13:00 horas del Este de Estados Unidos.

Desde FOX Network hasta Telemundo y UNIVERSO, pasando por fuboTV y FOX One, los aficionados en territorio estadounidense contarán con múltiples alternativas para seguir el estreno mundialista de dos selecciones que buscarán arrancar el torneo con una victoria.

Televisión: FOX Network, Telemundo, UNIVERSO.

Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One.

Radio: SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

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