¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre Alemania y Curazao?

La fase de grupos ya está en marcha y el noveno partido que ofrece el Mundial 2026 será el que protagonizarán Alemania y Curazao por el Grupo E. Ambas selecciones viajarán a Houston para un partido que, en los papeles, parece favorable para los cuatro veces campeones del mundo.

Sin embargo, Curazao llega con el envión de disputar el primer Mundial de su historia y con buenas sensaciones tras sus amistosos preparatorios. Los germanos, por su parte, buscarán comenzar con el pie derecho y dejar atrás una larga racha de decepciones en las últimas Copas del Mundo, donde no consigue cumplir con las enormes expectativas que siempre genera una de las selecciones más ganadoras del planeta.

¿A qué hora se juega Alemania vs Curazao?

Houston Stadium | Jack Gorman/GettyImages

El partido se disputará en el estadio de los Houston Texans de la NFL y corresponde al primer partido del Grupo E.

Ciudad : Houston, Estados Unidos

: Houston, Estados Unidos Estadio : Estadio Houston

: Estadio Houston Fecha : domingo 14 de junio

: domingo 14 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

Cómo ver Alemania vs Curazao en TV y streaming en vivo

La victoria de Estados Unidos en su presentación mundialista seguramente despertó todavía más entusiasmo entre los locales por el torneo. Los triunfos siempre generan interés y acercan a nuevos aficionados a un deporte que, si bien continúa creciendo en el país norteamericano, todavía no ocupa el lugar de otras disciplinas que dominan la escena deportiva.

Por eso, quienes quieran seguir el cruce entre Alemania y Curazao tendrán variedad de alternativas tanto en televisión como en streaming. El partido podrá verse a través de FOX y Telemundo Network, las señales con los derechos de transmisión del Mundial en inglés y español, respectivamente. Además, estará disponible en plataformas digitales mediante FOX One, Peacock y la Telemundo App, ofreciendo distintas opciones para seguir el encuentro en vivo desde prácticamente cualquier dispositivo.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Telemundo Network, FOX One, Peacock, Telemundo App