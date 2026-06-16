¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026?

Argentina arrancará su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, uno de los integrantes del grupo J. En la edición anterior sufrieron una inesperada derrota en el estreno contra Arabia Saudita, por lo que intentarán que esto no se repita.

El partido se jugará en el imponente Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL. Se trata de un recinto que puede albergar 76,416 espectadores y recibirá, además de este, otros tres encuentros de fase de grupos, una llave de 16avos de final y un cotejo de cuartos de final.

FIFA World Cup 2026 Venues - Kansas City Stadium | Jay Biggerstaff/GettyImages

¿Cómo ver el partido en Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos tenés una serie variada de plataformas para ver el encuentro que dará inicio al grupo J del Mundial.

En la televisión, con relatos en inglés, podrás disfrutarlo a traves de FOX y FS1. FOX One o FOX Sports App son las opciones de este canal para verlo por streaming. YouTube TV, Hulu + Live TV o Sling TV son otras variantes.

Telemundo, Universo y Peacock son las opciones para disfrutar del encuentro con relatos en español.

¿Cómo llega Argentina?

Argentina v Zambia - International Friendly | Marcelo Endelli/GettyImages

La Albiceleste tendrá dos partidos de preparación antes de arrancar la fase de grupos, con amistosos ante Islandia y Honduras en Estados Unidos. Luego de este encuentro se medirá contra Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27. Ambos choques serán en Dallas.

La Scaloneta es el actual campeón del mundo y buscarán nuevamente la gloria, con Leo Messi como bandera y una camada de futbolistas jóvenes ya consagrados que intentarán acompañar al ídolo a su segunda consagración, que representaría la cuarta estrella en el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino.

¿Cómo llega Argelia?

Algeria v Uruguay - International Friendly | Chris Ricco/GettyImages

Los africanos tuvieron una excelente presentación en las eliminatorias y disputarán su sexto mundial, con la ilusión de repetir (o mejorar) su mejor participación: esta fue la aparición en octavos de final en Brasil 2014, cuando cayeron por 2-1 ante Alemania en la prórroga. Los teutones terminaron siendo campeones del mundo en esa edición.

Llegan a esta cita mundialista con futbolistas interesantes como Rayan Aït Nouri y Riyad Mahrez, haciendo este su última presentación mundialista a sus 35 años.

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