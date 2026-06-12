¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre Canadá y Bosnia?

Canadá pondrá primera en el Mundial 2026 recibiendo a Bosnia en el BMO Field de Toronto, que supo recibir el Mundial Sub 20 del 2007 ganado por Argentina, donde celebrará su inauguración como anfitriona por primera vez en la historia.

Según trascendió, los artistas que participarán de la fiesta previa son Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, mientras que Alanis Morissette cantará el himno canadiense cuando los equipos estén en el campo en los instantes previos al duelo. Sin dudas, ese momento será más que especial para ellos.

Los dirigidos por Jesse Marsch jugarán su primer partido en este mundial enfrentando a Bosnia, que entró tras vencer a Italia en el repechaje, este viernes 12 de junio a partir de las 14:00 del este de Estados Unidos, las 13:00 de México y las 21:00 de España. El árbitro del partido va a ser el argentino Facundo Tello.

¿Cómo ver en USA el partido entre Canadá y Bosnia?

Si bien es cierto que muchos aficionados optarán por vivir en directo los partidos de la selección estadounidense, no todos pudieron conseguir entradas, y ellos tendrán un interesante abanico de opciones, con transmisiones en español, como Telemundo y Universo, o en inglés, por FOX, FS1 y Fox Sports.

¿Cómo está conformado el Grupo B?

Australia v Switzerland - International Friendly | Orlando Ramirez/GettyImages

Además de Canadá y Bosnia, la zona está completada por Suiza y Qatar, que debutarán este sábado en primer turno en el Levi's Stadium de Santa Clara.

En la segunda jornada, los suizos enfrentarán a los bosnios en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que los canadienses volverán a jugar de local en Vancouver, esta vez ante los qataríes. Cerrarán la fase de grupo los partido entre Canadá y Suiza, otra vez en el BC Place, y el duelo entre Bosnia y Qatar en el Lumen Field de Seattle.

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