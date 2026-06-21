¿Cómo ver en Estados Unidos el partido entre España y Arabia Saudita en TV y streaming?

COMPLETAR CON CONTEXTO DE PRIMER PARTIDO

El Mundial 2026 sigue su camino esta semana con grandes partidos, y la Furia Roja buscará su segundo triunfo en esta fase de grupos para clasificar a 16avos de final antes de medirse con Uruguay, cumpliendo así uno de los primeros objetivos.

¿A qué hora juegan España vs Arabia Saudita?

Ciudad: Atlanta, Estados Unidos

Atlanta, Estados Unidos Estadio : Mercedes Benz Stadium

: Mercedes Benz Stadium Fecha : domingo 21 de junio

: domingo 21 de junio Horario: 11:00 (USA), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP)

FIFA World Cup 2026 Venues - Atlanta Stadium | Kevin C. Cox/GettyImages

¿Cómo ver el España vs Arabia Saudita en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de diversas señales de televisión, plataformas de streaming y servicios de radio que ofrecerán la cobertura completa de este atractivo amistoso internacional.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el partido por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One. Además, quienes prefieran seguir las incidencias por radio tendrán disponible la transmisión de Futbol de Primera Radio y la de SiriusXM FC.

¿Cómo llega España?

Spain v Iraq - International Friendly | Diego Souto/GettyImages

La Furia Roja es un manojo de ilusión, ya que llegan como campeones de la Eurocopa y son una de las principales candidatas a hacerse de la gloria máxima, repitiendo la gesta de Sudáfrica 2010 para bordarle la segunda estrella a la camiseta de su país.

El equipo de Luis de la Fuente viene de ganarle a Cabo Verde sin despeinarse demasiado en el debut y saben que este partido les puede representar el pasaje a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

¿Cómo llega Arabia Saudita?

SOCCER: JUNE 05 International Friendly Saudi Arabia vs. Puerto Rico | Icon Sportswire/GettyImages

Vienen de enfrentarse a Uruguay y buscarán repetir la gesta de Qatar 2022 amargando en fase de grupos a una selección candidata a la gloria. En esa oportunidad fue Argentina, que a la postre fue campeona, mientras que ahora intentará que su víctima sea la España de Luis de la Fuente.