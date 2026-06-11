¿Cómo ver en Estados Unidos el partido inaugural del Mundial 2026 México vs Sudáfrica?

Después de una larga espera, el Mundial 2026 arranca hoy jueves 11 de junio con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte Azteca, duelo correspondiente al Grupo A que comparten con Corea del Sur y República Checa.

No es la primera vez que estos dos equipos dan el silbatazo inicial de la Copa del Mundo, ya que el 11 de junio del 2010 se vieron las caras en el Estadio Soccer City de Johannesburgo cuando los sudafricanos fueron los anfitriones de la competencia, sellando un empate 1-1 con anotaciones de Siphiwe Tshabalala por la casa y el capitán Rafael Márquez por la visita.



Esta es la tercera vez que la Ciudad de México abre sus puertas para un Mundial. La primera ocasión ocurrió en 1970, donde el Coloso de Santa Úrsula observó al brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pele’ alzar el cetro internacional. Años después, en 1986, Colombia renunció a llevar a cabo la fiesta futbolística, así que México volvió a tomar la batuta, en un torneo que culminó con el argentino Diego Armando Maradona dando la vuelta olímpica en el Estadio Azteca.



Es verdad que el proceso de Javier Aguirre al frente del Tricolor no ha dejado buenas sensaciones, pero al estar en casa se espera que realmente se hagan fuertes y finalmente puedan trascender más allá del quinto partido, lo cual no se consigue desde 1986 cuando Alemania Federal eliminó al cuadro azteca en la tanda de penales 4-1 tras haber igualado sin tantos en el tiempo reglamentario.

Bongani Khumalo y Javier 'Chicharito' Hernández en el 2010 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Por otro lado, los Bafana Bafana no han disputado el certamen desde el mencionado 2010 cuando fungieron como anfitriones. Y ahora, luego de 16 años, el equipo es dirigido por el belga Hugo Broos, conformando la mayoría de la plantilla con futbolistas locales como el guardameta y capitán Ronwen Williams y algunos que militan en el extranjero como Lyle Foster del Burnley de Inglaterra.

¿Cómo ver el encuentro en los Estados Unidos?

Hay una gran variedad de opciones para poder seguir el encuentro en territorio norteamericano, ya sea a través de los canales de televisión o el servicio de streaming online, encabezados por FOX Sports, Telemundo, Peacock y FuboTV.



Canal TV: FOX Network, Telemundo, Peacock



Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio

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