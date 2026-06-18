Tras jugar contra la selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, la selección mexicana de fútbol, comandada por Javier: el 'Vasco' Aguirre, se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio, en la cancha del estadio Akron: casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara, para el duelo correspondiente a la fecha número dos por el Grupo A.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en una copa del mundo, fue en el Mundial de Rusia 2018, y el conjunto mexicano, entonces dirigido por el estratega colombiano Juan Carlos Osorio, se llevó la victoria por un apretado marcador de 2-1.

Brazil v Mexico: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Hector Vivas/GettyImages

En aquel encuentro, el atacante mexicano Carlos Vela, quien había regresado a la selección tras años de ausencia, marcó el primero del partido, por la vía del penal. Al 66, Javier: el 'Chicharito' Hernández amplió la ventaja para la escuadra nacional, y al 93, el surcoreano Son Heung-Min descontó para la selección asiática.

¿Cómo ver en Estados Unidos el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026?

Una de las preguntas más recurrentes en esta copa del mundo, está relacionada con las transmisiones de los partidos. Y es que, así como miles de aficionados tuvieron la posibilidad de adquirir un boleto para presenciar los encuentros en vivo y en directo, otros tantos no pudieron hacerlo, mas las ganas de alentar al tricolor siguen latentes, aun y cuando muchos no radiquen en territorio mexicano.

Afortunadamente para ellos, son varias las opciones que tienen para disfrutar de estos emocionantes duelos, ya sea por televisión abierta o vía streaming. Estos son los canales y/o espacios que transmitirán los encuentros del mundial en los Estados Unidos:

Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One.

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