¿Cómo ver en Estados Unidos el partido México vs República Checa?

México y la República Chec se enfrentarán en uno de los encuentros más atractivos de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. El partido podría tener un peso importante en la definición de las posiciones finales de la zona, que también integran Sudáfrica y Corea del Sur. Con la fase de grupos entrando en su tramo decisivo, cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

El Tri llega a esta cita después de haber dejado una buena imagen en su estreno mundialista. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, consiguiendo además la primera victoria de México en un encuentro de apertura de una Copa del Mundo. El triunfo alimentó la ilusión de los aficionados locales y confirmó el buen momento que atravesaba el equipo antes del inicio de la competición.

Del otro lado estará una selección checa que busca mantenerse en la pelea por la clasificación. En su debut cayó por 2-1 frente a Corea del Sur en un encuentro muy disputado, en el que incluso llegó a ponerse en ventaja antes de sufrir la remontada asiática en la segunda mitad. Aun así, el combinado europeo demostró ser competitivo y espera llegar con chances intactas a este compromiso.

Sobre el papel, se trata de uno de los cruces más interesantes de la zona. México cuenta con el impulso de jugar un Mundial en casa y con una plantilla que mezcla experiencia y talento ofensivo, mientras que Chequia intentará apoyarse en su fortaleza física y en el orden táctico que tradicionalmente caracteriza a sus equipos.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

¿Cómo ver en Estados Unidos el encuentro entre México y Chequia?

Hay una gran variedad de opciones para poder disfrutar de este compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026, ya sea a través de la televisión, plataformas de streaming o incluso por radio para quienes prefieran seguir cada detalle mediante la narración en vivo.

Desde FOX Network hasta Telemundo, pasando por fuboTV y FOX One, los aficionados en Estados Unidos contarán con múltiples alternativas para no perderse un partido que podría resultar decisivo en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Televisión: FOX Network, Telemundo.

Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One.

Radio: SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

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