¿Cómo ver en Estados Unidos el partido Panamá vs Inglaterra?

Panamá e Inglaterra se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido pinta para ser un duelo entre David y Goliath: el equipo de Concacaf es uno de los más modestos de toda la competencia, mientras que la escuadra de los Tres Leones lleva la etiqueta de favorito al título.

Estos dos equipos se han enfrentado solamente una vez en la historia, y justamente fue en un Mundial. Panamá e Inglaterra se vieron las caras por única ocasión en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Los ingleses se impusieron por marcador de 6-1 ante los canaleros, con doblete de John Stones, hat-trick de Harry Kane y gol de Jesse Lingard. No todo fue negativo para los panameños, ya que consiguieron anotar su primer gol en un Mundial. El encargado de conseguir esta hazaña para el cuadro centroamericano fue el legendario Felipe Baloy.

England v Panama: Group G - 2018 FIFA World Cup Russia | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con estimaciones del portal Transfermarkt, la plantilla de Inglaterra está valuada en mil 360 millones de euros, mientras que la de Panamá tiene un valor aproximado de 34 millones 550 mil euros, es decir, el conjunto británico tiene un valor casi 40 veces superior.

¿A qué hora se juega Panamá vs Inglaterra?

Este duelo será el cierre de la fase de grupos en el sector L de la competencia.

Ciudad : Nueva Jersey, Estados Unidos

: Nueva Jersey, Estados Unidos Estadio : Estadio Nueva York

: Estadio Nueva York Fecha : sábado 27 de junio

: sábado 27 de junio Hora: 17:00 horas EE.UU (Este), 15:00 horas MEX, 23:00 ESP

Cómo ver Panamá vs Inglaterra en TV y streaming en vivo

Inglaterra es uno de los equipos más fuertes de la competencia y es uno de los máximos candidatos para avanzar a la gran final. Panamá tendrá un gran reto por delante, y el único antecedente entre ambas escuadras no augura un buen resultado para los canaleros.

Para ver este las acciones de este encuentro en vivo en Estados Unidos existen varias opciones. A continuación te las compartimos.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Peacock, FOX One, Telemundo