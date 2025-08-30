¿Cómo ver en Estados Unidos el Real Madrid vs. Mallorca por la jornada 3 de LaLiga?

LaLiga arrancó de gran manera y la tecerca jornada está en marcha. Traerá consigo grandes partidos, como la recepción del Real Madrid ante el Mallorca en el Santiago Bernabeu, ante un Merengue que ganó los dos partidos de inicio ante Osasuna y Real Oviedo.

A la espera que vaya tomando forma la tabla de posiciones del campeonato, los de Xabi Alonso y el FC Barcelona, junto al Atlético Madrid, son los grandes candidatos al título al igual que en todas las campañas, donde se repartieron el grueso de las últimas consagraciones.

El Merengue debutó sin grandes luces venciendo al Osasuna por la mínima con gol de Kylian Mbappé y luego goleó de visitante al Real Oviedo con otro doblete del francés y de Vini Jr. Ahora, en el Santiago Bernabéu, buscará mostrar un funcionamiento acorde a su gran plantilla por el potente frente de ataque que tienen.

Por su parte, el equipo de la isla aún no logró los tres puntos, debido a una derrota por goleada 3-0 ante el Barcelona en el debut y un empate 1-1 ante el Celta, lo que le impidió comenzar de buena forma LaLiga y lo lleva a necesitar rápidamente obtener puntos para no ingresar en una racha negativa de resultados y rendimientos individuales y colectivos de esta temporada.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs. Mallorca por LaLiga en los Estados Unidos?

Ambos tienen realidades totalmente diferentes y sus aficionados a lo largo y ancho del planeta estarán expectantes de disfrutar de este encuentro tan importante.

Canal de TV: ESPN +.

Streaming: ESPN+ y Fubo TV