La selección de los Estados Unidos es uno de los tres anfitriones en el Mundial 2026. Tal como ocurrió en 1994, el conjunto de las barras y las estrellas jugará como local en esta Copa del Mundo, aunque ahora compartirán sede con sus vecinos norteamericanos, México y Canadá.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino jugarán su primer partido en este mundial enfrentando a la selección de Paraguay hoy viernes 12 de junio del 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

¿Cómo ver en USA el partido entre Estados Unidos y Paraguay?

Si bien es cierto que muchos aficionados optarán por vivir en directo los partidos de la selección estadounidense, no todos pudieron conseguir entradas, y ellos tendrán un interesante abanico de opciones, con transmisiones en español, como Telemundo y Universo, o en inglés, por FOX, FS1 y Fox Sports.

¿Cómo está conformado el Grupo D?

Estados Unidos y Paraguay forman parte del Grupo D, en donde también están selecciones interesantes como lo son Australia y Turquía. Las casas de apuestas, así como las supercomputadores de IA, sitúan a los norteamericanos y a los de la CONMEBOL como los dos favoritos para clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, en una copa del mundo cosas increíbles pueden suceder.

Como ejemplo está lo que vivimos en Qatar 2022, cuando la selección de Australia, que hoy comparte grupo con Estados Unidos y Paraguay, avanzó a los octavos de final y se enfrentaron a la selección nacional de Argentina.

Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Los comandados por Lionel Scaloni se habían puesto al frente 2-0, pero los australianos se acercaron en el marcador y de no ser por el 'Dibu' Martínez, el encuentro pudo haber acabado con un vibrante empate a dos goles.

Estados Unidos sabe bien que no puede confiarse. En el proceso mundialista, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, la escuadra de las barras y las estrellas se llevaron varias sorpresas negativas. No terminaron por convencer del todo a los aficionados, por lo que no pueden permitirse un exceso de confianza en la fase de grupos del Mundial 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026