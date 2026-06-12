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Sports Illustrated

¿Cómo ver la ceremonia de inauguración de Canadá del Mundial 2026 en TV y streaming?

La segunda ceremonia inaugural tendrá lugar en Toronto y contará con artistas internacionales antes del debut de la selección canadiense.
Lucía Domínguez|
Toronto Prepares For FIFA World Cup 2026 At Exhibition Place
Toronto Prepares For FIFA World Cup 2026 At Exhibition Place | NurPhoto/GettyImages

Después de la apertura oficial en el Estadio Azteca de México, la Copa del Mundo 2026 de la FIFA continuará con una segunda celebración en Canadá, el segundo país anfitrión.

FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSA | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

El escenario será el Toronto Stadium, donde los aficionados vivirán una jornada que combinará música, cultura y fútbol en la previa del estreno del combinado local en el torneo. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos y reunirá a artistas de renombre internacional como Alanis Morissette -encargada de interpretar el himno nacional del país anfitrión-, Alessia Cara y Michael Bublé, entre otros.

¿A qué hora comienza la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 de Canadá?

La ceremonia comenzará este viernes 12 de junio a las 13:30 horas locales de Toronto y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

  • Sede: Toronto Stadium, Toronto.
  • Fecha: 12 de junio de 2026
  • Horario: 13:30 USA, 11:30 MEX, 19:30 ESP

Las puertas del estadio se abrirán cuatro horas antes del partido para que los asistentes disfruten de distintas actividades recreativas y experiencias organizadas en torno de la copa.

La FIFA busca que cada una de las ceremonias inaugurales tenga una identidad propia vinculada a la cultura local. En el caso de Canadá, la propuesta estará enfocada en la inclusión, la multiculturalidad y la convivencia entre diferentes tradiciones que caracterizan al país norteamericano.

¿Cómo ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 de Canadá?

La ceremonia podrá verse a través de diferentes plataformas de televisión y streaming. En México, la transmisión estará disponible exclusivamente por ViX. En España, los aficionados podrán seguir el evento por DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cataluña. Por su parte, en Estados Unidos la cobertura estará a cargo de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

País

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México

ViX Mexico

España

DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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