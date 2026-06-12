¿Cómo ver la ceremonia de inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026 por TV y streaming?

Este viernes 12 de junio, la Copa del Mundo 2026 tendrá una nueva ceremonia inaugural en el Los Angeles Stadium de Estados Unidos, escenario elegido por la FIFA para dar inicio al torneo en el tercer país anfitrión.

El espectáculo comenzará 90 minutos antes del encuentro entre el combinado norteamericano y Paraguay, correspondiente al Grupo A.

Ready for day 2️⃣#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026

¿A qué hora ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos?

Desde la organización del torneo invitaron a los aficionados a llegar con anticipación al estadio para participar activamente de una experiencia que combinará música, entretenimiento y fútbol.

Sede : Los Angeles Stadium, Los Angeles.

: Los Angeles Stadium, Los Angeles. Fecha : viernes 12 de junio de 2026

: viernes 12 de junio de 2026 Horario: 19:30 USA, 17:30 MEX, 01:30 (del sábado 13 de junio) ESP

La FIFA confirmó un line-up artístico de primer nivel para la ceremonia. Entre las estrellas que participarán del espectáculo aparecen Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Además, el show contará con las actuaciones de Major Lazer, Davido, Ava Max y BIA. La organización también adelantó que todavía quedan artistas de renombre internacional por anunciar.

Asimismo, el dúo country Dan + Shay tendrá a su cargo el himno de Estados Unidos, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul interpretará el de Paraguay.

World Cup Preview Los Angeles | Soccrates Images/GettyImages

¿Cómo ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos?

La ceremonia inaugural podrá verse en diferentes plataformas y canales alrededor del mundo. En México, la transmisión estará disponible a través de Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX. En España, podrán seguir el espectáculo por DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+; mientras que en Estados Unidos la ceremonia se emitirá por FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi y fuboTV, además de contar con cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+