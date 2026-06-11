¿Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en TV y streaming?
Después de cuatro años de espera, este jueves 11 de junio la FIFA dará comienzo a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural que combinará música, cultura y entretenimiento antes del partido de apertura entre México y Sudáfrica.
Un espectáculo con grandes figuras de la música
El acto se desarrollará en el Estadio de la Ciudad de México y comenzará 90 minutos antes del encuentro de apertura. El ente organizador confirmó la participación de reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos en una presentación que buscará reflejar la diversidad cultural de Norteamérica.
Entre los nombres anunciados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Asimismo, uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026, presentada por Shakira y Burna Boy.
¿A qué hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026?
- Sede: Estadio de la Ciudad de México, México
- Fecha: jueves 11 de junio de 2026
- Horario: 13:30 USA, 11:30 MEX, 19:30 ESP
¿Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026?
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contará con una amplia cobertura internacional y podrá seguirse tanto por televisión como a través de plataformas digitales. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Nu9ve, además de las opciones de streaming TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.
En España, los aficionados podrán ver el espectáculo de apertura mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, así como por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.
Por su parte, en Estados Unidos la ceremonia será emitida por FOX Network y Telemundo, con alternativas digitales como Peacock, Tubi, FOX One, fuboTV, Foxsports.com, la aplicación FOX Sports App y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran seguir el evento por radio podrán hacerlo a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, FOX 4K, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
España
DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.