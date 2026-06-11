¿Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en TV y streaming?

Después de cuatro años de espera, este jueves 11 de junio la FIFA dará comienzo a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural que combinará música, cultura y entretenimiento antes del partido de apertura entre México y Sudáfrica.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Richard Heathcote/GettyImages

Un espectáculo con grandes figuras de la música

El acto se desarrollará en el Estadio de la Ciudad de México y comenzará 90 minutos antes del encuentro de apertura. El ente organizador confirmó la participación de reconocidos artistas internacionales y latinoamericanos en una presentación que buscará reflejar la diversidad cultural de Norteamérica.

Entre los nombres anunciados aparecen Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Asimismo, uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026, presentada por Shakira y Burna Boy.

¿A qué hora comienza la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Sede : Estadio de la Ciudad de México, México

: Estadio de la Ciudad de México, México Fecha : jueves 11 de junio de 2026

: jueves 11 de junio de 2026 Horario: 13:30 USA, 11:30 MEX, 19:30 ESP

Dai Dai 🎶 @shakira and @burnaboy will join a star-studded lineup on the global stage at the #FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2026

¿Cómo ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 contará con una amplia cobertura internacional y podrá seguirse tanto por televisión como a través de plataformas digitales. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas y Nu9ve, además de las opciones de streaming TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX.

En España, los aficionados podrán ver el espectáculo de apertura mediante DAZN Spain y DAZN Mundial, así como por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Por su parte, en Estados Unidos la ceremonia será emitida por FOX Network y Telemundo, con alternativas digitales como Peacock, Tubi, FOX One, fuboTV, Foxsports.com, la aplicación FOX Sports App y Telemundo Deportes En Vivo. Además, quienes prefieran seguir el evento por radio podrán hacerlo a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, Tubi, FOX One, FOX 4K, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026