La UEFA Champions League femenina está llegando a su fin y dos grandes equipos como el Olympique Lyon y el FC Barcelona han llegado a la gran definición, sacando pasaje a Oslo para definir al nuevo campeón.

Por un lado llega el equipo catalán, que jugó las últimas cinco finales y buscará su cuarta consagración tras ganar las ediciones de las temporadas 2020/21, 2022/23, 2023/24. Vienen de ser campeonas en LaLiga e intentarán dar un nuevo paso para demostrar su poderío a nivel europeo y mundial.

Por su parte, las francesas son las máximas ganadoras de la historia del torneo con ocho coronas, cinco de ellas consecutivas entre 2016 y 2020. A pesar de esto, no la ganan desde la temporada 2021/22 y buscarán ampliar su palmarés de esta temporada, donde ya ganaron la Premiére League y la Copa de Francia. Se trata de uno de los clubes más poderosos a nivel fútbol femenino en la historia y buscará mejorar su actualidad.

¿A qué hora juegan Olympique Lyon vs FC Barcelona?

Sede : Ulevaal Stadium, Oslo, Noruega

: Ulevaal Stadium, Oslo, Noruega Fecha : sábado 23 de mayo

: sábado 23 de mayo Horario: 11:00 (USA), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP)

Previews - UEFA Women's Champions League Final 2026 | Molly Darlington - UEFA/GettyImages

¿Cómo ver el Olympique Lyon vs FC Barcelona en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas que transmiten las copas europeas en Latinoamérica y plataformas de streaming oficiales.

En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el encuentro por CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV e ESPN App, con cobertura tanto en televisión como en streaming.

En México, el duelo estará disponible a través de TVC Deportes y tabii, mientras que en España será transmitido por TVE La 1, TV3, Esport3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat, tabii y Disney+ Premium, opciones que ofrecerán la cobertura completa de esta gran final.

País Canal Estados Unidos CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV e ESPN App México TVC Deportes, tabii España TVE La 1, TV3, Esport3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat, tabii y Disney+ Premium