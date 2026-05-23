¿Cómo ver la final de la UEFA Champions League Femenina entre el Barcelona y el Lyon por TV y streaming?
La UEFA Champions League femenina está llegando a su fin y dos grandes equipos como el Olympique Lyon y el FC Barcelona han llegado a la gran definición, sacando pasaje a Oslo para definir al nuevo campeón.
Por un lado llega el equipo catalán, que jugó las últimas cinco finales y buscará su cuarta consagración tras ganar las ediciones de las temporadas 2020/21, 2022/23, 2023/24. Vienen de ser campeonas en LaLiga e intentarán dar un nuevo paso para demostrar su poderío a nivel europeo y mundial.
Por su parte, las francesas son las máximas ganadoras de la historia del torneo con ocho coronas, cinco de ellas consecutivas entre 2016 y 2020. A pesar de esto, no la ganan desde la temporada 2021/22 y buscarán ampliar su palmarés de esta temporada, donde ya ganaron la Premiére League y la Copa de Francia. Se trata de uno de los clubes más poderosos a nivel fútbol femenino en la historia y buscará mejorar su actualidad.
¿A qué hora juegan Olympique Lyon vs FC Barcelona?
- Sede: Ulevaal Stadium, Oslo, Noruega
- Fecha: sábado 23 de mayo
- Horario: 11:00 (USA), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP)
¿Cómo ver el Olympique Lyon vs FC Barcelona en TV y streaming en vivo?
El encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas que transmiten las copas europeas en Latinoamérica y plataformas de streaming oficiales.
En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el encuentro por CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV e ESPN App, con cobertura tanto en televisión como en streaming.
En México, el duelo estará disponible a través de TVC Deportes y tabii, mientras que en España será transmitido por TVE La 1, TV3, Esport3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat, tabii y Disney+ Premium, opciones que ofrecerán la cobertura completa de esta gran final.
País
Canal
Estados Unidos
CBS Sports Network, ESPN Deportes, Paramount+, fuboTV e ESPN App
México
TVC Deportes, tabii
España
TVE La 1, TV3, Esport3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, 3Cat, tabii y Disney+ Premium
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo