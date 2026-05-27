¿Cómo ver la final de la UEFA Conference League en TV y streaming?

La UEFA Conference League tendrá su gran final este miércoles 27 de mayo cuando el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se midan en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig. Tanto el equipo inglés como el español afrontarán su estreno en este tipo de partidos: nunca antes llegaron al encuentro decisivo de una competencia internacional.

Tras ubicarse en el 10° lugar de la fase regular, el conjunto dirigido por Oliver Glasner eliminó al Zrinjski Mostar en 16vos, al AEK Larnaca en octavos, a la Fiorentina en cuartos y al Shakhtar Donetsk ucraniano en semis.

Los de Iñigo Pérez, por su parte, debieron recorrer un camino más largo para llegar a Leipzig. Eliminaron al Neman Grodno en una ronde preliminar para luego quedar en la quinta ubicación de la fase de liga. Luego vinieron las series ante Samsunspor, AEK Atenas y Racing Estrasburgo, quien había sido el mejor preclasificado a los playoffs. En Vallecas se vive un momento histórico y la expectactiva es máxima.

Ready for a European final 🫡 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 25, 2026

¿A qué hora juegan Crystal Palace vs Rayo Vallecano?

Sede : Red Bull Arena

: Red Bull Arena Fecha : miércoles 27 de mayo

: miércoles 27 de mayo Horario: 15:00 (USA), 13:00 (MEX), 21:00 (ESP)

¿Cómo ver el Crystal Palace vs Rayo Vallecano en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de distintas señales deportivas y plataformas oficiales de streaming que emitirán la final de la UEFA Conference League en varios países.

En Estados Unidos, los aficionados tendrán la posibilidad de ver el partido por CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, la aplicación oficial de TUDN y ViX, con opciones tanto para televisión como para streaming.

En México, la transmisión estará disponible mediante ESPN México, Claro Sports, Disney+ Premium México y tabii. Mientras tanto, en España podrá seguirse por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y tabii, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

País TV / Streaming online Estados Unidos CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX México ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, tabii

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL DE EUROPA